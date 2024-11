Google chystá návrat do světa laptopů s prémiovým Pixel Laptopem

Namísto ChromeOS by mohl běžet na Androidu

Google údajně pracuje na sloučení ChromeOS s Androidem

Google se chystá znovu vstoupit do odvětví laptopů a vše nasvědčuje tomu, že to tentokrát myslí vážně. Interní dokumenty, které se dostaly na veřejnost, hovoří o novém modelu s kódovým označením “Snowy”. Ten by měl konkurovat prémiovým zařízením jako MacBook Pro, Microsoft Surface nebo Dell XPS.

Zatímco s telefony řady Pixel se Googlu daří a každý rok přináší novou generaci, v segmentu laptopů byla situace dlouho odlišná. Poslední model – Pixelbook Go – představil Google v roce 2019. Šlo o zajímavý kousek s 13,3palcovým dotykovým displejem a výdrží až 12 hodin na jedno nabití. Přestože se jednalo o povedené zařízení, jeho cena začínající na 649 dolarech v kombinaci s limitovaným ChromeOS vedla k vlažnému přijetí mezi uživateli.

V roce 2022 pak Google učinil radikální krok – v rámci úsporných opatření zcela zrušil divizi zodpovědnou za vývoj laptopů. Tehdy to vypadalo jako definitivní konec značky Pixelbook. O to překvapivější je dnešní zpráva o vývoji nového modelu.

Nejde jen o nový laptop

To nejzajímavější na celé věci je, že Google pravděpodobně nechystá jen nový hardware. Podle dostupných informací pracuje na hlubší integraci systémů Android a ChromeOS, přičemž právě Android by měl být tím dominantním. Cílem je údajně vytvořit konkurenci pro iPadOS od Applu. Jak přesně by měla tato integrace vypadat, zatím není jasné. V červnu Google oznámil, že ChromeOS začne využívat některé části Androidu, nyní to ale vypadá, že půjde o mnohem hlubší propojení.

Poslední Pixelbook byl představen v roce 2019:

Google Pixelbook Go Review!

Qualcomm, nebo vlastní Tensor?

Když se budeme bavit o hardwaru, nabízí se hned několik zajímavých otázek. Google sice v telefonech používá vlastní čipy Tensor, ty jsou ale primárně určené pro mobilní zařízení. Pro laptop by potřeboval něco výkonnějšího. Nabízí se tak spolupráce s Qualcommem, jenž okouzlil technologický svět se svým Snapdragonem X Elite, který byl představen právě s vizí nasazení v prémiových laptopech. Ani Tensor však nelze zcela vyloučit. Příští rok se mají totiž představit Pixely s čipy Tensor vyráběné u TSMC. Tchajwanská společnost by mohla přinést oproti Samsungu, jenž vyrábí Tensory dodnes, lepší energetickou efektivitu a zároveň vyšší výkon. Pokud by se to opravdu podařilo, Google by mohl tento čip modifikovat a nakonec ho ve vlastním notebooku použít. To už ale opravdu jen spekuluji.

Windows je téměř vyloučen

Co se týče operačního systému, Windows je v podstatě vyloučen. Google dlouhodobě pracuje na sjednocení svých platforem a návrat k systému od Microsoftu by nedával smysl. Otázkou tedy zůstává, zda Pixel Laptop přijde ještě s ChromeOS, nebo si počká na nový sjednocený systém postavený na Androidu.

Zdroj: AndroidHeadlines, Notebookcheck, AndroidAuthority