Jak velký bude Google Pixel Fold? Máme další střípky

Google Pixel Fold je jedním z nejočekávanějších ohebných mobilů vůbec. Původně se spekulovalo o tom, že se představí na podzimní akci, na které došlo mimo jiné také na představení řady Pixel 6, což se ale (jak jistě víte) nakonec nestalo. Nyní přichází leaker Ross Young s dalšími informacemi.

Dle něj bude mít telefon Google Pixel Fold menší vnější displej, než je u dnešních ohebňáků zvykem. S největší pravděpodobností půjde o 5,8palcový AMOLED 90Hz panel. Naopak vnitřní displej by měl stejnou velikost jako chystaný Galaxy Z Fold4, ovšem bude mít jiný poměr stran. Nepůjde tedy o stejně kompaktní mobil, jako třeba Oppo Find N.

Z Fold 4 and Google foldable will have similar sized foldable displays, but the Google cover display will be quite a bit smaller at 5.8". This should mean it will have a wider aspect ratio than the Samsung 6.19" Fold 4. Hear more at our conference next week.

— Ross Young (@DSCCRoss) May 2, 2022