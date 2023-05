Google nám s předstihem ukázal Pixel Fold

Potvrzuje již dříve uniklý design

Na další informace si budeme muset počkat do středy

Už příští týden se koná očekávaná akce Google I/O 2023, kde se mimo softwarové novinky Android 14 a Wear OS 4 odhalí také hardware. Mezi nejočekávanější produkty patří bezesporu Pixel 7a a také Pixel Fold. Vůbec první ohebný telefon od Googlu. A ten nám nyní firma v krátkém videu oficiálně představila.

Google sice neodhalil žádné specifikace, ale kratší teaser nám dává pohled na zařízení ve své celé kráse. Víceméně se nám potvrzují informace, které jsme viděli pár dní zpět na oficiálně vypadajících renderech. Půjde o konkurenta pro telefony jako Galaxy Z Fold či Oppo Find N. Na zadní straně telefonu je umístěn modul fotoaparátů typický pro telefony Pixel, nicméně není tak výrazný jako u jiných modelů.

✨ May The Fold Be With You ✨

Dřívější informace poukazují na 5,8palcový vnější displej, po rozložení by se měl stát 7,6palcovým tabletem. Pant má být prý nejodolnější ze všech konkurenčních telefonů, v útrobách bude tikat samozřejmě čip Google Tensor G2. Cena by se měla pohybovat okolo 1 700 dolarů, což je asi 36 000 korun. Na oficiální představení a hromadu dalších informací si budeme muset počkat do středy, nicméně je fajn, že nám americký gigant takto zpříjemnil čekání a v podstatě potvrdil, že nám svou ohebnou chloubu konečně hodlá ukázat.

Jak se vám Pixel Fold líbí?

Zdroj: The Verge