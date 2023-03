Tohle je prý reálný Pixel Fold poprvé vyfocený na veřejnosti

Už je to nějaký ten pátek, co čekáme na nějaké oficiální informace o prvním skládacím telefonu značky Google Pixel. Zatímco nový tablet americká firma klidně ukázala několikrát i bez bližších specifikací, pravděpodobně probíhající produkci mobilu s ohebnou obrazovkou tají. Ne tak ale některé informace, které prosakují na internet. Teď se na Redditu dokonce objevily snímky, na kterých má být údajně reálný Pixel Fold při používání na veřejnosti.

Jak už to tak u podobných fotek bývá, i tyto pocházejí z vlaku. Konkrétně z jednoho v New Yorku. Autor snímků tvrdí, že na nich zachytil zaměstnance Googlu, který s sebou měl Pixel Fold a sledoval na něm YouTube video. Evidentně ohebný telefon měl prý tmavě modrou až černou barvu a přesto, že se jeho uživatel snažil celkový design zakrýt, považuje jej autor fotek za skládací Pixel.

Věrohodnost dost nekvalitních snímků a tvrzení, že jde právě o očekávaný flexibilní mobil od firmy Google, je hodně na vodě. Nebylo by to ale poprvé, co takto skutečně reálná podoba nějakého smartphonu utekla. V diskuzi na Redditu padají zmínky o tom, že zaměstnanci Googlu již skutečně ohebný Pixel testují od loňského prosince.

