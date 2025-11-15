Aplikace Deník od Googlu konečně přichází na starší Pixely. Možná si ji už můžete stáhnout také Hlavní stránka Zprávičky Google Deník se rozšiřuje na starší Pixely 8 a 9 včetně cenově dostupnějších verzí Propojíte jej s Fotkami Google pro automatické připomenutí denních aktivit Pomůže vám sledovat své cíle v různých oblastech, jako je produktivita či zdraví Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Aplikace Deník od Googlu (v originále Pixel Journal), která debutovala společně s vlajkovými telefony Pixel 10, se konečně dostává i na starší modely. Z Obchodu Play si ji nyní mohou nainstalovat majitelé telefonů Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL a Pixel 9a. Kalifornský softwarový gigant tak zpřístupňuje svou nejnovější aplikaci širšímu okruhu uživatelů. Průvodce prvním spuštěním a nastavením Po prvním spuštění vás Google Deník provede intuitivním nastavením. Nejprve si vyberete své osobní cíle – aplikace nabízí kategorie jako zdraví a fitness, denní zamyšlení, produktivita nebo kreativita. Následně dostanete možnost propojit deník se službami Fotky Google a Health Connect, což později umožní kontextové připomínky vašich aktivit. Průvodce nastavením pokračuje konfigurací automatického zálohování vašich zápisků a možností nastavit zámek aplikace. Díky tomu zůstanou vaše myšlenky v naprostém soukromí, přičemž všechno zpracování probíhá přímo na vašem zařízení. Zapisování denních zážitků s pomocí AI Hlavní obrazovka aplikace zobrazuje kalendářní přehled, kde si kliknutím vyberete den pro zápis. Díky propojení s Fotkami Google vám aplikace automaticky připomene, co jste daný den dělali – zobrazí vaše fotografie, ke kterým snadno doplníte kontext a vzpomínky. Umělá inteligence pracující přímo v telefonu navíc generuje personalizované podněty k psaní, které pomáhají zpracovat myšlenky a emoce (tyto AI funkce však bůhvíproč podporují jen modely řady Pixel 10). Časem aplikace začne analyzovat vaše zápisky a nabídne přehledy vzorců chování a sledování pokroku v oblastech, které jste si stanovili jako cíle. Všechna tato analýza probíhá lokálně na zařízení bez odesílání dat na servery. Personalizace vzhledu a zabezpečení Google Deník nabízí několik možností vizuálního přizpůsobení. Můžete si vybrat mezi patkovým a bezpatkovým písmem a nastavit jeho barvu podle vlastních preferencí. Zajímavostí je, že barevný motiv aplikace se automaticky přizpůsobuje barvám tapety na domovské obrazovce vašeho telefonu díky systému Material You. Pro maximální soukromí lze aktivovat biometrický zámek, který zajistí, že k vašim zápiskům se dostanete pouze vy. Aplikace navíc funguje plně offline – všechny funkce včetně AI podnětů běží lokálně bez nutnosti internetového připojení. Dostupnost a systémové požadavky Google Deník je momentálně k dispozici zdarma v Obchodě Play pro všechny modely řady Pixel 8 a novější. Aplikace vyžaduje Android 14 nebo novější a zabírá přibližně 150 MB úložného prostoru. Pro plnou funkčnost propojení s fotografiemi je nutné mít nainstalované Fotky Google ve verzi 6.0 nebo vyšší. Recenze Google Pixel Watch 4: Téměř dokonalý Wear OS zážitek Jakub Kárník Recenze chytrých hodinek (smartwatch) Jakub Kárník Recenze chytrých hodinek (smartwatch) Zatím není jasné, zda Google plánuje rozšířit dostupnost i na starší modely Pixel nebo dokonce telefony jiných výrobců. Vzhledem k tomu, že aplikace využívá specifické AI čipy Tensor, je pravděpodobné, že zůstane exkluzivitou telefonů Pixel. Vyzkoušeli byste si psaní digitálního deníku s pomocí umělé inteligence? Zdroje: 9to5Google, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android aplikace Google Pixel Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024