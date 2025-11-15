TOPlist

Aplikace Deník od Googlu konečně přichází na starší Pixely. Možná si ji už můžete stáhnout také

  • Google Deník se rozšiřuje na starší Pixely 8 a 9 včetně cenově dostupnějších verzí
  • Propojíte jej s Fotkami Google pro automatické připomenutí denních aktivit
  • Pomůže vám sledovat své cíle v různých oblastech, jako je produktivita či zdraví

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
15.11.2025 20:00
Ikona komentáře 0
denik na stole s logem pixel journal v pozadi

Aplikace Deník od Googlu (v originále Pixel Journal), která debutovala společně s vlajkovými telefony Pixel 10, se konečně dostává i na starší modely. Z Obchodu Play si ji nyní mohou nainstalovat majitelé telefonů Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL a Pixel 9a. Kalifornský softwarový gigant tak zpřístupňuje svou nejnovější aplikaci širšímu okruhu uživatelů.

Průvodce prvním spuštěním a nastavením

Po prvním spuštění vás Google Deník provede intuitivním nastavením. Nejprve si vyberete své osobní cíle – aplikace nabízí kategorie jako zdraví a fitness, denní zamyšlení, produktivita nebo kreativita. Následně dostanete možnost propojit deník se službami Fotky Google a Health Connect, což později umožní kontextové připomínky vašich aktivit.

google denik seznamte se
google denik cile
google denik synchronizace
google denik oznameni
google denik zamek
google denik zalohovani

Průvodce nastavením pokračuje konfigurací automatického zálohování vašich zápisků a možností nastavit zámek aplikace. Díky tomu zůstanou vaše myšlenky v naprostém soukromí, přičemž všechno zpracování probíhá přímo na vašem zařízení.

Zapisování denních zážitků s pomocí AI

Hlavní obrazovka aplikace zobrazuje kalendářní přehled, kde si kliknutím vyberete den pro zápis. Díky propojení s Fotkami Google vám aplikace automaticky připomene, co jste daný den dělali – zobrazí vaše fotografie, ke kterým snadno doplníte kontext a vzpomínky. Umělá inteligence pracující přímo v telefonu navíc generuje personalizované podněty k psaní, které pomáhají zpracovat myšlenky a emoce (tyto AI funkce však bůhvíproč podporují jen modely řady Pixel 10).

google denik pridat obsah
google denik inspirace moznosti

Časem aplikace začne analyzovat vaše zápisky a nabídne přehledy vzorců chování a sledování pokroku v oblastech, které jste si stanovili jako cíle. Všechna tato analýza probíhá lokálně na zařízení bez odesílání dat na servery.

Personalizace vzhledu a zabezpečení

Google Deník nabízí několik možností vizuálního přizpůsobení. Můžete si vybrat mezi patkovým a bezpatkovým písmem a nastavit jeho barvu podle vlastních preferencí. Zajímavostí je, že barevný motiv aplikace se automaticky přizpůsobuje barvám tapety na domovské obrazovce vašeho telefonu díky systému Material You.

Pro maximální soukromí lze aktivovat biometrický zámek, který zajistí, že k vašim zápiskům se dostanete pouze vy. Aplikace navíc funguje plně offline – všechny funkce včetně AI podnětů běží lokálně bez nutnosti internetového připojení.

Dostupnost a systémové požadavky

Google Deník je momentálně k dispozici zdarma v Obchodě Play pro všechny modely řady Pixel 8 a novější. Aplikace vyžaduje Android 14 nebo novější a zabírá přibližně 150 MB úložného prostoru. Pro plnou funkčnost propojení s fotografiemi je nutné mít nainstalované Fotky Google ve verzi 6.0 nebo vyšší.

pixel watch 4 recenze
Recenze Google Pixel Watch 4: Téměř dokonalý Wear OS zážitek Jakub Kárník Recenze chytrých hodinek (smartwatch)

Zatím není jasné, zda Google plánuje rozšířit dostupnost i na starší modely Pixel nebo dokonce telefony jiných výrobců. Vzhledem k tomu, že aplikace využívá specifické AI čipy Tensor, je pravděpodobné, že zůstane exkluzivitou telefonů Pixel.

Vyzkoušeli byste si psaní digitálního deníku s pomocí umělé inteligence?

Zdroje: 9to5Google, vlastní

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.
žena v klobouku dělá selfie

Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili?

Jana Skálová
24.12.2024
Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát

Jana Skálová
7.1.

Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma

Jakub Kárník
6.12.2024

Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá

Adam Kurfürst
29.12.2024