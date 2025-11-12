Recenze Google Pixel Watch 4: Téměř dokonalý Wear OS zážitek Hlavní stránka Recenze Recenze chytrých hodinek (smartwatch) Pixel Watch 4 konečně řeší bolest předchozích generací – 45mm verze vydrží reálné 2 dny používání Kontroverzní vypouklý displej Actua 360 nabízí 3000 nitů jasu, ale komplikuje ochranu a každodenní nošení Za 10 990 Kč dostanete prémiové hodinky se satelitním SOS, ale Fitbit Premium za 250 Kč měsíčně kazí jinak dobrý dojem Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Po třech generacích, které byly spíš drahými experimenty než hotovými produkty, Google konečně dodal hodinky, u kterých nemusíte omlouvat jejich nedostatky. Pixel Watch 4 jsou první (dobře, možná druhý po relativně povedené loňské verzi) model, který bych dokázal používat jako daily hodinky. Jenže cesta k dokonalosti je ještě dlouhá – a některá rozhodnutí Googlu jsou přinejmenším diskutabilní. Měsíc jsem testoval 45mm Wi-Fi verzi za 10 990 Kč. Pro kontext – o dva tisíce levněji seženete Samsung Galaxy Watch8 Classic, OnePlus Watch 3 jsou pak levnější asi o 4 tisíce. Záměrně jsem zmínil tyto dva modely, jelikož si myslím, že zákazník bude přemýšlet nad Pixel Watch právě v kontextů této konkurence. Vypouklý displej: technický unikát s praktickými problémy Zpracování a odolnost: prémiové materiály s kompromisy Výdrž baterie: konečně důstojná Procesor a výkon: Snapdragon W5 konečně stačí Gemini a AI funkce: zajímavé, ale nedotažené Satelitní SOS: první na trhu, ale s omezeními Zdraví a fitness: špičkový hardware, problematický software Wear OS 6: krásný, rychlý, ale s dírama Každodenní používání: drobnosti, které rozhodují Verdikt: konečně dobré, ale ne pro každého Vypouklý displej: technický unikát s praktickými problémy První, co vás praští do očí, je fyzicky vypouklý Actua 360 displej. Nejde jen o zakřivené sklo jako u konkurence – samotný AMOLED panel je vytvarovaný do kopule. Je to jako mít na zápěstí miniaturní sněžnou kouli, akorát bez sněhu a s časem. Google tvrdí, že kopule zvětšuje aktivní plochu o 10 % a zmenšuje rámečky o 16 %. V praxi to znamená, že 45mm model má displej s úhlopříčkou 1,46 palce při rozlišení 456 × 456 pixelů. Text je ostrý, barvy živé, černá dokonale černá – zkrátka AMOLED kvalita, kterou čekáte. KOUPIT PIXEL WATCH 4 Jas 3000 nitů není marketingová lež. Na přímém slunci vidíte všechno perfektně, displej je subjektivně o dost svítivější než u Galaxy Watch8 Classic, krok drží nedávno testované Huawei Watch GT 6, které dosahují stejných hodnot. Ale ta „kopule“ má i stinné stránky. Hodinky jsou opticky tlustší – reálných 12,3 mm vypadá spíš jako 15 mm. Na Ochranné sklo nebo fólii zapomeňte – na zakřivený povrch nic pořádně nepřilepíte. Odlesky jsou také relativně otravné, kopule chytá světlo jako diamant. Zpracování a odolnost: prémiové materiály s kompromisy Tělo hodinek je z recyklovaného hliníku a 45mm verze váží 37 gramů bez řemínku, což je velmi návykové. Konkurenčním Galaxy Watch8 Classic se totiž na váze ukáže téměř dvojnásobná hodnota (64 gramů). Displej chrání Gorilla Glass 5, ne safírové sklo jako u dražších Apple Watch nebo Huawei. Po měsíci používání mám dva mikroškrábance, které jsou vidět pod určitým úhlem. Není to katastrofa, ale za 11 tisíc bych čekal víc. Google obecně není moc silný v odolnosti vůči škrábancům. Pixely jsou jediné telefony, které stihnu během testování alespoň trochu poškrábat, a to se k elektronice obecně chovám s úctou. Certifikace IP68 a 5ATM znamená odolnost proti prachu a vodě do 50 metrů. Sprchoval jsem se s nimi, plaval v bazénu, žádný problém. Ale pozor – slaná voda se nedoporučuje, což je škoda pro mořské plavce. KOUPIT PIXEL WATCH 4 Ovládací prvky tvoří digitální korunka a tenké tlačítko. Korunka má příjemný odpor a haptická odezva při scrollování je přesná – Google používá nový haptic engine, který je o 15 % silnější než u předchozí generace. Problém je, že korunka vyčnívá a často ji omylem stisknete při ohnutí zápěstí. Reddit je plný stížností na tento problém a mně se to stalo aspoň desetkrát. Výdrž baterie: konečně důstojná 45mm verze obsahuje 455mAh baterii, což je o 35 mAh víc než u PW3. V kombinaci s procesorem Snapdragon W5 Gen 2 to dává reálnou výdrž 40-60 hodin podle intenzity používání. Můj typický den: Always-on displej zapnutý, srdeční tep měřený kontinuálně, SpO2 každou hodinu, 30-60 minut cvičení s GPS, 50+ notifikací, občasné volání přes hodinky. Výsledek? Večer druhého dne mám ještě 15-20 % baterie. To je obrovský pokrok proti první generaci, která sotva přežila 24 hodin. Apple Watch 10 musím nabíjet každý večer, Huawei Watch GT 6 vydrží 14 dní, ale za cenu omezeného softwaru. OnePlus Watch 3 nabízí 4-5 dní, avšak toho dosahují díky kombinaci dvou displejů a Wear OS s proprietálním (a omezeným) OS. Nový Quick Charge Dock je kontroverzní. Hodinky stojí na boku jako miniaturní budík, což je elegantní a praktické – vidíte čas i během nabíjení. Rychlost je působivá: 0-50 % za 15 minut, plné nabití za 75 minut. Pokud byste však chtěli použít starší nabíječku z Pixel Watch 3 (nebo starších), nebude vám fungovat. Procesor a výkon: Snapdragon W5 konečně stačí Srdcem hodinek je Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 vyrobený 4nm procesem, doplněný o Cortex-M55 koprocesor pro nízkoenergetické úlohy. V praxi to znamená, že systém běží svižně, aplikace se načítají rychle a animace jsou plynulé při 60 fps. Tohle je zážitek nejbližší Apple Watch, který můžete na Androidu zažít. Nadstavba One UI Watch od Samsungu je také relativně svižná, ale Google je s optimalizací o level výš a má hezčí animace. 2 GB RAM stačí pro multitasking – můžete mít spuštěnou navigaci, hudbu a trénink současně bez výrazného zpomalení. 32GB úložiště poskytuje dost místa pro offline mapy, hudbu a aplikace. KOUPIT PIXEL WATCH 4 Velkou novinkou je 16jádrový Neural Engine pro AI úlohy. Ten pohání zpracování pro Gemini (přímo na hodinkách), Smart Replies a prediktivní funkce. Gemini a AI funkce: zajímavé, ale nedotažené Raise to Talk je super funkce – na papíře. Zvednete hodinky k ústům a začnete mluvit. V praxi jsem však nebyl schopen s češtinou tuhle funkci rozhýbat a dokonce mi nefungoval ani příkaz „Hey Google“. Pro aktivaci Gemini jsem prostě musel klepnout na ikonku, která je naštěstí součástí hromady ciferníků, alternativně můžete využít také horní tlačítko nad korunkou. Odpovědi Gemini jsou pak chytré a kontextové, ale pomalé. Čekáte klidně 5-10 vteřin na odpověď, což při jednoduchých dotazech frustruje. „Nastav budík na 7 ráno“ – čekáte 5 vteřin. Starý Google Assistant to zvládl rychleji, ale neuměl česky. Smart Replies jsou také funkcí, která by mohla fungovat fantasticky. Když přijde zpráva, hodinky analyzují obsah a nabídnou relevantní odpovědi. Ne jen „OK“ nebo „Díky“, ale celé věty. „Sejdeme se v 5?“ dostane odpovědi jako „Perfektní, budu tam“ nebo „Můžeme o půl hodiny později?“. Používá to AI model přímo v hodinkách, takže to funguje i offline. Problém je, že čeština mezi podporovanými jazyky chybí, což upřímně nechápu. Prediktivní funkce v češtině neumí ani telefon, což byla z mého pohledu jedna z nejlepších vychytávek letošních modelů a v našich končinách jsme o ní ochuzení. Kdyby byl problém v obecné (ne)podpoře češtiny v Gemini, kousal by se mi tento nedostatek lépe, nebo bych byl jej byl minimálně schopen pochopit. Ale Gemini česky umí, zvládne bez problémů analyzovat český text. Tak kde je problém? Snad se jednou dočkáme, protože přesně tohle je ta praktická AI, která může zpříjemnit každodenní používání. Satelitní SOS: první na trhu, ale s omezeními Pixel Watch 4 jsou první smartwatch s emergency satellite messaging, což je působivé. Pokud jste mimo dosah mobilního signálu a Wi-Fi, hodinky vás provedou procesem připojení k satelitu pro odeslání SOS zprávy. Háček první: Potřebujete LTE model. Háček druhý: Funguje to jen v USA (zatím). Háček třetí: Po dvou letech bude služba placená (cenu Google neupřesnil). Pro české turisty v Alpách nebo Tatrách je to tedy zatím k ničemu. Zdraví a fitness: špičkový hardware, problematický software Hardware pro zdravotní monitoring je skvělý. Multi-path optický senzor měří srdeční tep každou vteřinu a díky tomu zde máme funkci ztráty pulsu. Hodinky poznají, když se srdce zastaví. Trochu morbidní, ale potenciálně život zachraňující. SpO2 senzor měří okysličení krve kontinuálně nebo na vyžádání. EKG funguje přes elektrody v korunce a spodní části hodinek. Senzor teploty kůže byl vylepšen pro přesnější noční měření. Všechno funguje spolehlivě a přesně. Sportovní tracking podporuje přes 40 aktivit. Novinky zahrnují basketbal, pickleball a konečně i pořádný plavecký trénink s počítáním kol. Dvoufrekvenční GPS (L1+L5) slibuje lepší přesnost ve městě a lese. V praxi je GPS dobrá, ale ne výjimečná – občas trasa „skáče“ mezi budovami. KOUPIT PIXEL WATCH 4 Problém je Fitbit aplikace a její Premium paywall. Základní verze ukazuje jen holá data. Chcete Readiness skóre? Plaťte 250 Kč měsíčně. Detailní analýzu spánku? Plaťte. Pokročilé zdravotní metriky? Plaťte. Video workouty? Plaťte. Je to frustrující, ale Fitbit je z mého pohledu nejpokročilejší a nejhezčí aplikace pro fitness tracking na Androidu. A dostanete půl roku zdarma, takže se můžete během této doby rozhodnout, jestli budete platit nebo se bez funkcí obejdete. Wear OS 6: krásný, rychlý, ale s dírama Material You Expressive design je vizuální pastva. Systém automaticky přebírá barevné schéma z vašeho telefonu, takže hodinky vypadají jako přirozené rozšíření vašeho Pixelu. Animace jsou plynulé, prvky UI se organicky roztahují a smršťují podle kontextu. Tiles (dlaždice s widgety) dostaly redesign a využívají celou plochu displeje. Informace jsou lépe čitelné, tlačítka větší. Nový font je navíc lépe optimalizovaný pro kruhové displeje. Všechno co je alespoň trochu spojené s Google ekosystémem zde funguje naprosto parádně. Google Mapy s offline mapami, YouTube Music s 8 GB prostoru pro hudbu, Google Pay bezkontaktní platby, Google Home pro ovládání chytré domácnosti. Není ale všechno růžové. Třeba Always-on displej nefunguje pro stopky a časovače, jen pro trénink. To je absurdní – když měříte čas vaření, musíte máchat rukou, aby se displej probudil. Odpovědi na zprávy také nefungují pro všechny aplikace. Každodenní používání: drobnosti, které rozhodují Po měsíci používání mám seznam drobností, které v recenzích nenajdete, ale ovlivní váš denní život s hodinkami: Vibrace jsou konečně dost silné a příjemné – nový haptický motorek má o 15 % větší sílu a je podle mně společně s Apple Watch nejlepší na trhu. Budík na zápěstí vás spolehlivě probudí a celkově je díky němu používání hodinek extrémně návykové Reproduktor je hlasitější a kvalitnější – telefonování přes hodinky je použitelné, Gemini odpovědi jsou srozumitelné. Není to úplně na úrovni nejlepší konkurence, ale nebude vás to extra trápit. Rychlé přepínání mezi Google účty nefunguje – pokud máte pracovní a osobní účet (třeba jako já), při každém přepnutí se hodinky odhlásí a musíte je znovu párovat. To je v dnešní době už trochu na zamyšlení. Nezbývalo mi tak nic jiného než používat hodinky s osobním účtem a synchronizovaným pracovním Gmailem. KOUPIT PIXEL WATCH 4 Ciferníky jsou průměrné – Google nabízí asi 30 vlastních, většina vypadá genericky. Play Store má tisíce alternativ, ale 90 % z nich jsou šmejdy. Facer a WatchMaker nabízí kvalitní a hezké ciferníky za 50 – 100 Kč. Výměna řemínků je proprietární – Google používá vlastní systém, takže nemůžete použít standardní 22mm řemínky. Verdikt: konečně dobré, ale ne pro každého Pixel Watch 4 jsou první generace, kterou můžu doporučit bez výhrad – pokud spadáte do správné cílové skupiny. Jsou to hodinky pro majitele Pixelů a fanoušky čistého Androidu, kteří chtějí plnou integraci s Google ekosystémem a využijí umělou inteligenci v češtině. Výdrž 2 dny je konečně důstojná. Vypouklý displej je kontroverzní, ale jas 3000 nitů je famózní. Wear OS 6 je nejlepší verze systému, kterou Google kdy dodal. Zdravotní senzory patří k nejpřesnějším na trhu. Ale jsou tu kompromisy. Fitbit Premium paywall je chamtivý. Absence safírového skla za 11 tisíc je zklamání. Gemini AI je pomalá a v češtině nefunguje stoprocentně. Komu je doporučím? Majitelům Pixelů, kteří chtějí nejlepší integraci. Fanouškům Google služeb. Lidem, kteří preferují čistý Android. Uživatelům, kteří nepotřebují výdrž delší než 2 dny. Komu ne? Sportovcům (tam vede Garmin nebo Huawei). Lidem s omezeným rozpočtem (OnePlus Watch 3). Majitelům iPhonů (Apple Watch, samozřejmě). Uživatelům, kteří chtějí dvoutýdenní výdrž (Huawei Watch GT 6). KOUPIT PIXEL WATCH 4 Za 10 990 Kč dostanete hodinky, které konečně nejsou beta verze. Nejsou perfektní, ale jsou konečně dost dobré. A pro Google je to obrovský úspěch. Klady Výdrž 2 dny u 45mm verze Displej s jasem 3000 nitů Rychlé nabíjení (50 % za 15 minut) Přesné zdravotní senzory Plynulý Wear OS 6 Gemini AI integrace Příjemná haptická odezva Hromada aplikací třetích stran Zápory Fitbit Premium paywall (250 Kč/měsíc) Nekompatibilní nabíječka s předchozími generacemi Gorilla Glass místo safíru Pomalejší odpovědi Gemini Hodnocení redakce: 84 % Používáte Pixel Watch? Jaké jsou vaše zkušenosti? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. 