Google chystá spoustu změn pro funkci Co to hraje telefonů Pixel. A opravdu se na ně těším

Šikovná funkce telefonů Google Pixel s označením Co to hraje (v angl. originále Now Playing), která dovede identifikovat hudbu hrající v okolí, se brzy dočká řady zajímavých změn. Některé souvisí s designem, jiné by zase potenciálně mohly usnadnit používání. Celkově ale mohu říct, že se na ně jako majitel Pixelu 9 Pro XL opravdu těším, a proto serveru Android Authority děkuji za zveřejnění předčasných ukázek.

Velká designová proměna na zamykací obrazovce

Funkce Co to hraje nyní na zamykací obrazovce telefonu vcelku nenápadně zobrazuje pouze název a autora skladby, což se však v některé z příštích aktualizací částečně změní.

Po kliknutí na detaily skladby se totiž zobrazí podlouhlá barevná pilulka s náhledem alba a dvěma tlačítky. Kliknutím na první z nich půjde danou písničku označit jako oblíbenou, zatímco ono druhé vás přemístí přímo do vaší preferované hudební platformy (YouTube Music, Spotify atp.), kde si půjde skladbu okamžitě přehrát.

Zkratka pro zamykací obrazovku

Na zamykací obrazovce se ještě chvíli zdržíme. Dataminer AssembleDebug totiž přišel také na to, že Now Playing půjde nastavit jako zkratku. Po jejím podržení se okamžitě spustí identifikace přehrávané hudby, jak přibližuje ukázka zveřejněná na platformě X.

The new Now Playing UI with the new Now Playing lockscreen shortcut 🚀 pic.twitter.com/6AkFl4pjiQ — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) July 26, 2025

Z hlediska designu jde za mě o posun, i když praktický význam mně trochu uniká. Aktivovat Now Playing pomocí tlačítka umístěného pod čtečkou otisků totiž rozhodně nepředstavuje nic nepohodlného, ba naopak.

Co to hraje jako samostatná aplikace

Co to hraje je součástí systémové komponenty Android System Intelligence a nezobrazuje se jako samostatná aplikace – k nastavení funkce lze přistoupit přes systémové nastavení a na plochu si můžete umístit tak maximálně widget, který vám zobrazí historii identifikovaných skladeb.

Server Android Authority nicméně přišel na to, že se Now Playing bude zobrazovat jako samostatná aplikace, takže k ní půjde přistoupit pomocí tzv. šuplíku (viz galerii výše). Jaký přesně to bude mít v konečném důsledku benefit, zatím není jasné, ale pokud se Googlu povede sjednotit všechna nastavení a historii pod jednu střechu, věřím, že se nikdo zlobit nebude.

Jak funkci Co to hraje hodnotíte vy?

Zdroje: Android Authority (1, 2), AssembleDebug/X