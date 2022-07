Jen pár dní po oficiálním uvedení a vyslání na trh do redakce Světa Androida dorazil na testování telefon Google Pixel 6a a s ním i bezdrátová sluchátka Pixel Buds Pro, která budou také předmětem jedné z našich nejbližších recenzí. Současně s nimi jsme si nechali poslat také starší model sluchátek Pixel A-Series, takže bude rovnou příležitost tyto “špunty” nejen posoudit samostatně, ale také porovnat mezi sebou.

Dražší a vybavenější varianta Pro má například aktivní potlačení hluku (ANC), transparentní režim, bezdrátové nabíjení, celkově delší výdrž na jedno nabití, více barevných variant na výběr, možnost ovládání hlasitosti přímo na špuntu nebo pouzdro odolné proti vodě. Tak hovoří základní porovnání v Google Store.

Jako u řady dalších produktů máte i v případě Google sluchátek možnost částečně zasáhnout do podoby finální recenze. Stačí, když do komentáře napíšete tip či požadavek, na co se máme při testování zaměřit.

Co byste chtěli vědět o Pixel sluchátkách?