Google chystá nástupce svých nejlepších sluchátek! Víme, v jakých barvách dorazí

Koncem předešlého měsíce Google nečekaně oznámil datum konference Made by Google, jejíž termín tentokrát připadne už na srpen. Dříve jsme se nových chytrých telefonů či dalších produktů dočkávali až na podzim, a tudíž je řeč o poměrně výrazném posunu. Kromě řady Pixel 9 a další generace hodinek se evidentně můžeme těšit i na nová bezdrátová sluchátka.

Google se chystá přinést nástupce svých nejlepších sluchátek, Pixel Buds Pro. Ta dorazila v červenci 2022 a přinesla špičkové aktivní potlačení hluku spolu s parádní výdrží baterie (více se o nich dozvíte v naší recenzi).

Letošní Pixel Buds Pro 2 se tedy pokusí překonat poměrně vysoko nastavenou laťku a současně se budou muset vypořádat s neustále sílící konkurencí. Samsung přece jen odhalil svou řadu Galaxy Buds3, která sice očima mnohých fanoušků naráží na design značně inspirovaným Applem, ale slušnou výbavu jim rozhodně upřít nelze.

Z příspěvku na X se navíc předběžně dozvídáme o čtyřech barvách, ve kterých Pixel Buds Pro 2 dorazí na trh. Kromě běžnější porcelánové a šedé verze se můžeme těšit i na světle zelené nebo růžovo-červené (malinové) provedení.

The Pixel Buds Pro 2 will come in 4 fun colors: Raspberry, Mojito, Porcelain and Haze. 👀

I cannot wait to get my hands on some mojito Pixel Buds Pro 2! 🍸 pic.twitter.com/oF1xYbqaap

— Dylan Roussel (@evowizz) July 9, 2024