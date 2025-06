Google chce lépe pečovat o baterii Pixelů. Předčasně se ukazuje nová funkce

Google chystá novou funkci pro své Pixely, která má pomoci prodloužit životnost baterií. Battery Health Assistance postupně upravuje maximální napětí baterie a optimalizuje rychlost nabíjení v závislosti na tom, jak zařízení stárne. Funkce, která se již objevuje ve zdrojovém kódu nejnovější verze služby Settings Services, má být defaultně aktivovaná u modelu Pixel 9a a postupně by se měla dostat i na starší zařízení. Podrobnosti přinesly servery 9to5Google a TheSpAndroid.

Postupná optimalizace v průběhu času

Hlavním účelem funkce Battery Health Assistance je prodloužení celkové životnosti baterie a jejího výkonu v průběhu let používání. Google dosáhne tohoto cíle tím, že telefon bude postupně upravovat maximální napětí baterie. Změny by konkrétně měly začít po 200 nabíjecích cyklech a postupně pokračovat až do dosažení 1000 cyklů, což prý ve finále pomůže stabilizovat výkon baterie a zpomalit její stárnutí.

Novější modely Pixelů jsou podle oficiálních informací navrženy tak, aby si zachovaly až 80 % původní kapacity i po přibližně 1000 nabíjecích cyklech. To představuje výrazné zlepšení oproti starším modelům od Pixelu 3a do Pixelu 8 Pro, které byly konstruovány na zachování stejné kapacity po zhruba 800 cyklech. Uživatelé si mohou všimnout, že v důsledku stárnutí baterie a aktivace této funkce dojde k mírnému snížení výdrže mezi jednotlivými nabitími.

Pro koho a jak bude funkce dostupná

Na Pixelu 9a bude Battery Health Assistance nastavená jako povinná funkce, kterou uživatelé nebudou moci vypnout. U budoucích modelů se předpokládá stejný přístup. Naopak u starších zařízení, která tuto funkci dodatečně získají, půjde o volitelné nastavení, které bude možné podle potřeby aktivovat či deaktivovat v nabídce nastavení baterie.

V nabídce Nastavení se funkce objeví pod položkou Stav baterie, kde uživatelé najdou přepínač. Při pokusu o vypnutí funkce se zobrazí potvrzovací dialog s vysvětlením přínosů tohoto nástroje pro dlouhodobou životnost baterie.

Kdy se dočkáme?

Ačkoliv se příslušné řetězce objevily v nejnovější verzi aplikace Settings Services (1.1.0.760434021), funkce zatím není v systému aktivovaná. V současné betě Android 16 ani v QPR1 Beta 1 se toto nastavení v sekci Baterie ještě neobjevuje. Očekává se, že by mohlo přijít buď se stabilní verzí Android 16 nebo s některou z následujících aktualizací ještě v letošním roce.

Zdroje: 9to5Google, TheSpAndroid