Google Pixel 9a je skvělý telefon, některá rozhodnutí jsou ale zvláštní (první dojmy)

Je to už skoro měsíc, co Google oficiálně představil svůj nový dostupný telefon – Pixel 9a. Po včerejším doručení jsem s ním strávil 24 intenzivních hodin a přiznám se, že mám tak trochu smíšené pocity. Pokud jste dlouholetí fanoušci řady A, možná vás překvapí, kolik tradičních „áčkových“ vlastností Google tentokrát obětoval. Na druhou stranu, telefon přináší hromadu zajímavostí, které u konkurence jen tak nenajdete.

Sbohem ikonický pruhu, sbohem kompaktnosti

První moment, kdy jsem telefon vyndal z krabičky, jsem zažil lehké zklamání. A dopředu jsem o něm věděl. Pixel 9a totiž opouští typicky „pixelovský“ vzhled, kterým se Google dlouhodobě snažil odlišit od konkurence. Ikonický pruh fotoaparátů, jenž byl součástí identity telefonů od šesté generace, nahradila nenápadná pilulka v rohu telefonu. Ten sice prakticky vůbec nevystupuje z těla zařízení, ale vzhledově je to prostě… nuda.

Když jsem telefon poprvé vzal do ruky, všiml jsem si ještě jedné věci – Pixel 9a už zkrátka není tím roztomilým kompaktním telefonem, který by se dal pohodlně ovládat jednou rukou. S 6,3″ displejem se prakticky vyrovnal standardnímu Pixelu 9, a tak z „malého bratříčka“ rázem vyrostl teenager, který už jde svou vlastní cestou. Jasně, oproti dnešním 6,7″ telefonům je stále relativně malý, ale zkrátka to už není ten roztomilý drobeček.

Po chvíli používání jsem ale zjistil, že ne všechno je špatně. Zadní strana z matného plastu je příjemná na dotek, rámeček je z hliníku a zpracovaný kvalitně. Odolnost IP68 také není v této cenovce samozřejmost. V ruce se telefon navzdory větším rozměrům drží dobře, a i když je s tloušťkou 8,9 mm trochu „boubelatější“ než dražší sourozenci, nepřekáží to.

Fialová (Iris) verze, kterou v redakci testujeme, vypadá docela šmrncovně. Kromě ní nabízí Google ještě bílou (Porcelain), černou a růžovou (Peony) variantu.

Jasný a plynulý displej s rámy jako z jiné éry

Když už jsme u toho většího displeje – upřímně, je to jeden z nejlepších OLED panelů, které v této cenové kategorii najdete. 6,3″ panel s adaptivní 120Hz obnovovací frekvencí a zejména špičkovým jasem až 2700 nitů (1800 nitů v HDR) vypadá skvěle. Na přímém slunci je čitelný bez problémů a v noci zase umí ztlumit jas na příjemnou úroveň.

Co mě ale doslova praštilo do očí, jsou rámečky okolo displeje. Jsou opravdu masivní – tlustší než na iPhonu 16e, který používá přední stranu z iPhonu 13, přitom pochází z roku 2021.

Ptám se, proč vlastně Google nerecykloval alespoň přední panel z předloňského Pixelu 8? Ve světě, kde i zařízení střední třídy cílí na bezrámečkový vzhled, působí Pixel 9a trochu jako návštěvník z minulosti.

Tensor G4 do této kategorie sedne perfektně

Pod kapotou tiká čip Tensor G4, který známe z vlajkových Pixelů 9. Zde je však v lehce jiné konfiguraci – má 8 GB RAM místo 12 GB a používá starší modem Exynos 5300, který měl v minulosti problémy se stabilitou a efektivitou. V této cenové kategorii výkonem Pixel 9a určitě neudělá ostudu – systém běží plynule, aplikace se otevírají svižně a běžný uživatel si nebude na nic stěžovat.

Jenže konkurence je v tomto ohledu dnes nemilosrdná. Telefony jako Xiaomi 14T (Pro), Galaxy S24 FE nebo Honor 200 Pro budou citelně výkonnější. A to ani nemluvím o nedávno představeném POCO F7 Pro, které je vybaveno loňskou špičkou – Snapdragonem 8 Gen 3. Ten v benchmarcích jako AnTuTu dosahuje téměř dvojnásobných hodnot oproti Tensoru G4 v Pixelu 9a.

Výkon za 14 tisíc rozhodně nezklame, ale ani neohromí. Je to takový solidní průměr. A zatímco na úrovni střední třídy to nepředstavuje zásadní handicap, na vlajkové úrovni je situace horší – Pixely 9 (Pro) ztrácí na konkurenci opravdu propastně, co se hrubého výkonu týče. Pokud vám jde tedy primárně o čistý výkon pro hraní náročných her, existují v této cenové kategorii lepší varianty.

Baterka, co překvapí – nabíjení, co zklame

Jednou z největších předností Pixelu 9a je jednoznačně baterie. S kapacitou 5100 mAh je dokonce větší než u Pixelu 9 Pro XL (5060 mAh) a slibuje až 30 hodin běžného používání. Po prvním dni intenzivního testování musím říct, že to vypadá, že Google tentokrát nepřehání – telefon je skutečný vytrvalec. Z krabičky byl nabitý na 75 % a i přes fakt, že jsem ho nastavoval, stahoval do něj přibližně 60 aplikací, nafotil asi 20 snímků, poslouchal hudbu a používal sociální sítě, mi za přibližně 5 hodin používání stále ukazoval okolo 45 %. Na důkladný test si ale určitě počkejte do recenze, tohle je jen první slibné nastínění.

Jenže pak přijde čas nabíjení a nadšení rychle vyprchá. Nabíjecí výkon 23 W kabelem a ubohých 7,5 W bezdrátově je v roce 2025 žalostně málo. Zatímco Xiaomi, Realme, OnePlus a další konkurenti v této cenové hladině běžně nabízejí 67W nebo dokonce 120W nabíjení, u Pixelu 9a strávíte čekáním na plné nabití přes hodinu. Bezdrátové nabíjení pak trvá doslova věčnost. Je to škoda, protože rychlé nabíjení by z telefonu udělalo mnohem praktičtějšího společníka.

Fotoaparáty: Na papíře zajímavé

Fotoaparáty bývají tradičně silnou stránkou Pixelů a papírové specifikace 9a vypadají slibně. Nový 48Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací a světelností f/1.7 je doplněn 13Mpx ultraširokoúhlým fotoaparátem.

Mírným zklamáním je absence teleobjektivu. Ano, v této cenové kategorii to není standard, ale konkurenti jako Realme 14 Pro+ nebo Xiaomi 14T už ukazují, že i do této cenové kategorie se dá teleobjektiv nacpat. Pro značku, která staví svou pověst na kvalitních fotoaparátech, je to škoda, ačkoliv jen naiva by si mohl myslet, že Google dá třetí senzor do telefonu, jenž je levnější než základní Pixel 9. Ten ho totiž taky nemá.

Na druhou stranu, umělá inteligence opět prokazuje své kvality. Funkce jako Add Me (která umožňuje přidat fotografa do skupinového snímku) nebo Best Take (kombinující nejlepší výrazy z více fotek) fungují spolehlivě. Audio Magic Eraser pro odstranění nežádoucích zvuků z videí je pak třešničkou na dortu.

Software: Android 15 a sedm let podpory

Zde Pixel 9a exceluje. Android 15 v čisté podobě s drobnými vychytávkami od Googlu funguje perfektně. Žádný bloatware, žádné zbytečné aplikace, jen (alespoň pro mě) čistá radost z používání.

Slibovaných sedm let aktualizací operačního systému a bezpečnostních záplat je v této cenové kategorii naprosto skvělý výsledek. Zatímco většina výrobců dává dva až čtyři roky podpory, Google vám garantuje, že Pixel 9a bude aktuální až do roku 2032. To je hodnota, kterou byste při výběru nového telefonu určitě neměli přehlížet.

Samozřejmě nechybí ani umělá inteligence Google AI. Gemini, Circle to Search a další vychytávky jsou příjemným bonusem. Bohužel, stejně jako u dražších modelů, ani zde nemáme plnou podporu češtiny u všech funkcí. Call Screen, Live Translate a další zajímavosti tak zůstávají výsadou uživatelů z „prémiových“ trhů.

Dobrý telefon, který ale ztrácí identitu

Po prvních hodinách s Pixelem 9a mám smíšené pocity. Na jednu stranu je to solidní telefon za 13 990 Kč, který nabízí špičkový software, slibnou výdrž baterie a velmi dobré fotoaparáty. Sedm let podpory a čistý Android jsou pak třešničkou na dortu.

Na druhou stranu to ale už není ten kompaktní a charakteristický Pixel, jakým bývala řada A dříve. Ztratil ikonický design, zvětšil se a v některých ohledech zbytečně šetří, kupříkladu u zadní strany, která je z plastu. V jiných aspektech (nabíjení, rámečky, absence teleobjektivu) je až nepochopitelně pozadu za konkurencí.

Pokud hledáte telefon s čistým Androidem, dlouhou podporou a skvělými fotoaparáty, Pixel 9a stojí za zvážení. Jen si uvědomte, že za podobnou cenu můžete mít i Nothing Phone (3a) Pro s teleobjektivem, Realme 14 Pro+ s lepší výbavou nebo si připlatit jen pár tisíc za loňský Pixel 9, který už dnes najdete pod 17 tisíci.

V redakci budeme telefon podrobněji testovat a přineseme vám plnohodnotnou recenzi během příštího týdne.

Co říkáte na nový Google Pixel 9a?