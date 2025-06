Google vylepší skvělou funkci telefonů Pixel. Co to hraje dostane novou dlaždici v kontrolním centru

Jednou z nejzajímavějších funkcí telefonů Google Pixel je Co to hraje (v angl. originále Now Playing), jež rozpoznává hudbu hrající v okolí a zobrazuje ji přímo na zamykací obrazovce. Dosud však fungovala především automaticky a pouze na zamykací obrazovce. Nyní se ale blýská na změnu: v kódu systému se objevila dlaždice do Rychlého nastavení, která umožní funkci spustit ručně.

Dlouho chybějící funkce pro manuální vyhledání

Novinku objevila redakce serveru Android Authority ve službě Android System Intelligence (verze V.27.playstore.pixel7.757670605). Po některé z následujících aktualizací, jejíž datum vydání zatím neznáme, bude možné přidat Co to hraje jako dlaždici do kontrolního centra. Po kliknutí na ni se aktivuje rozpoznávání skladby a na obrazovce se objeví notifikace informující o probíhajícím vyhledávání.

Dosud fungovalo Co to hraje automaticky, tedy když váš Pixel sám rozpoznal, že se v okolí přehrává hudba. Pakliže měl danou skladbu nahranou v databázi, okamžitě ji identifikoval. V opačném případě bylo možné ze zamykací obrazovky spustit vyhledávání také manuálně, a to pomocí dedikovaného tlačítka. To nicméně vyžadovalo připojení k internetu.

Proč se to hodí?

Je možné, že s novou dlaždicí pro manuální spuštění identifikace bude možné aktivovat vyhledávání v offline databázi Co to hraje, i když telefon nebude zamčený (popřípadě tehdy, když Pixel sám nedetekuje přehrávanou hudbu). Pro rozpoznání hudby v okolí tak nebudete potřebovat připojení k internetu, které vyžaduje obdobná funkce integrovaná přímo do aplikace Google.

Co na to říkáte vy? Využili byste dlaždici „Co to hraje“?

