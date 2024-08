Na internetu se objevily údajné snímky chystaného Google Pixel 9a

Jsou-li pravé, přijde telefon o charakteristický prvek na zádech

Dle současných spekulací má také dorazit o mnoho měsíců dřív

Od představení série Google Pixel 9 uplynuly pouhé dva týdny a světlo světa už bůhvíproč spatřily snímky údajného Pixelu 9a. Model střední třídy, který bude představovat nástupce květnového kousku, souběžně s jehož debutem Google oficiálně uvedl Pixely na český trh, je přitom měsíce vzdálený. Prý ale i tak dorazí dřív, než by kdokoliv čekal.

Únik z neznámého zdroje Únik nepochází ze zdroje, který bychom měli dlouhodobě prověřený. Berte jej tedy, prosím, s určitou rezervou.

Fotografie telefonu, kterým je prý nadcházející Google Pixel 9a, se měly objevit na vietnamské Facebookové skupině (dokonce jej tam měl nahrát zaměstnanec samotného Googlu). Povědomí o nich rozšířila zahraniční média a ShrimpApplePro, který je známým uživatelem platformy X.

Bude-li Google Pixel 9a skutečně vypadat takto, pak nejeden fanoušek Pixelů určitě zapláče. Telefon by se totiž zbavil charakteristického vystouplého pruhu na zádech a zůstal by mu jenom onen pilulkovitý útvar s fotoaparáty a blesk. I tentokrát by navíc obdržel poměrně silné rámečky kolem displeje. Co by naopak mohlo potěšit, jsou ploché hrany po vzoru iPhonů.

Google Pixel 9a má navíc dle spekulací přijít ještě v letošním roce, čímž by se narušil celý dosavadní harmonogram. I když, vlajkové Pixely 9 také debutovaly s výrazným předstihem, takže je možné asi všechno…

Myslíte si, že bude Google Pixel 9a opravdu vypadat takhle?

