Optická čtečka otisků prstů na Pixelech je jeho Achillovou patou

Pixel 9 přejde na ultrazvukovou čtečku, což znamená rychlejší a přesnější odemykání

Ultrazvukový senzor Qualcomm 3D Sonic Gen 2 bude stejný jako má Samsung Galaxy S24 Ultra

Jestli mě na mém Pixelu 8a (GA05570-GB) a 8 Pro (GA04921-GB) něco opravdu otravuje, je to blikání optické čtečky otisků prstů. Je to bohužel nutné vzhledem k použité technologii, ale zvláště v šeru to umí být hodně nepříjemné. Pixel 9 by mohl znamenat konec tomuto trápení, Google do něj totiž podle všeho konečně integruje ultrazvukovou čtečku otisků prstů.

Ultrazvuková čtečka má několik výhod. Je rychlejší, nepotřebuje osvítit snímanou plochu a je bezpečnější. Navíc stačí prst lehce přiložit. Google by měl použít stejnou technologii, jakou používá Samsung v řadě Galaxy S24. Mohu potvrdit, že rozpoznání otisku je u S24 Ultra (SM-S928BZKHEUE) mnohem rychlejší a přesnější, než u Pixelu řady 8.

Na druhou stranu je třeba připomenout, že Pixely disponují technologií rozpoznání obličeje, která je velice pohodlná a funguje i u bankovních aplikací. Možná i proto si Google dovolil nasazení méně vyspělé čtečky otisků prstů, protože typický uživatel raději použije odemčení obličejem.

Optický snímač

Google poprvé přešel na snímače otisků prstů pod displejem s Pixelem 6 – předtím vždy používal tradiční senzory umístěné na zadní straně. Bohužel přechod probíhal poměrně špatně – první uživatelé hlásili problémy jak s rychlostí odemykání, tak se spolehlivostí skenování. Zatímco následné aktualizace OTA a další generace Pixelů situaci poněkud zlepšily, odemykání bylo stále poměrně pomalé a zůstává to tak dodnes.

Zdrojem těchto problémů byla volba použitého snímače otisků prstů. Google se rozhodl pro optický skener od společnosti Goodix. Optické skenery jsou obvykle pomalejší, méně přesné a citlivější na jakoukoli vlhkost nebo nečistoty, které můžete mít na prstu. Je zde také problém použití v prostředích se slabým osvětlením – optické skenery vyžadují, aby obrazovka místo skeneru blikala velmi jasným světlem, což znamená, že pokud zcela nezakryjete kruh na obrazovce, může vás zasáhnout záblesk oslepujícího světla.

Ultrazvukový snímač

S Pixelem 9 Google konečně přechází na ultrazvukový snímač otisků prstů, který by měl zrychlit a zvýšit spolehlivost odemykání. Konkrétní použitá jednotka je 3D Sonic Gen 2 (QFS4008) od Qualcommu – přesně stejný model jako Samsung Galaxy S24 Ultra. I když celkový zážitek závisí na kombinaci hardwaru a softwaru, ultrazvukový senzor bude vždy lepší než optický senzor.

Nový ultrazvukový snímač otisků prstů přichází do všech variant Pixelu 9, kromě Foldu, který má snímač otisků prstů v zapínacím tlačítku.

Je pro vás ultrazvuková čtečka otisků prstů motivací k upgrade?

Zdroj: AndroidAuthority, 91mobiles