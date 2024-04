Telefony Pixel jsou nechvalně známé svými problémy

Jedním s těch nejpalčivějších jsou problémy s připojením

Pixel 9 by to měl vyřešit novým modemem, který navíc přinese zajímavou novinku

Modem není ta část telefonu, o kterou se běžný zákazník zajímá nejdříve. I když v případě Pixelů by asi měl. Telefony Pixel jsou totiž známé spíše tím, co všechno nefunguje a problémy s připojením jsou v čele seznamu jeho nedostatků. Pixel 9 by podle nejnovějšího úniku mohl udělat tlustou čáru za touto etapou, protože podle všeho bude aktuální modem nahrazen novějším modelem.

Neradujte se, Google stále zůstává věrný Exynosu. Zatímco v řadě Pixel 6 použil Exynos Modem 5123, v řadě Pixel 7 a 8 už Exynos Modem 5300, který sice znamenal jisté zlepšení, ale stále tam nějaké rezervy jsou, v řadě Pixel 9 by se měl objevit Exynos Modem 5400.

Proč je lepší modem důležitý

známým zdrojem problémů na Pixelech od doby, kdy Google v roce 2021 přešel na čipy Modemy jsouna Pixelech od doby, kdy Google v roce 2021 přešel na čipy Tensor . Vzhledem k tomu, že čipy byly vyvinuty ve spolupráci s divizí S.LSI společnosti Samsung, Google se rozhodl použít modemy Exynos pro zjednodušení vývoje, na rozdíl od předchozích Pixelů, které používaly řešení od Qualcommu.

Bohužel stabilita softwaru běžícího na nových modemech byla špatná, zejména na začátku. Naštěstí, jak nová platforma dozrávala, problémy se stávaly vzácnějšími, zvláště poté, co Tensor G2 přešel na nový modem – Exynos Modem 5300 (který se používá také na řadě Pixel 8). Modem je nyní menší problém, než tomu bylo dříve.

Za zmínku však stojí, že stále není dokonalý. Například uživatelé Pixel 7 a 8 hlásili problémy od aktualizace z března 2024. V nedávném průzkumu pořádaném serverem Android Authority téměř 60 % respondentů uvedlo, že se s těmito problémy setkalo!

Pixel 9 s novým modemem

Tensor G4, který přichází jako první do řady Pixel 9, přináší zbrusu nový modem: Samsung Modem 5400. I když to není modem Qualcomm, jak by někteří preferovali, stále se jedná o upgrade oproti předchozím generacím. Nepodařilo se sice získat žádné přesnější informace, ale jako vždy můžeme očekávat, že bude rychlejší a energeticky účinnější než předchozí generace. Kromě toho byl znovu aktualizován software, což by mělo zlepšit stabilitu. Konečně je tu podpora pro 3GPP Rel. 17, která přináší podporu pro 5G nepozemní sítě (NTN). Jinými slovy satelitní komunikaci. No není úchvatný? Google Pixel 9 ukázán v pěkném videu, jaká z barev vás láká nejvíc? Exynos Modem 5123 Exynos Modem 5300 Exynos Modem 5400 Generace Tensor (první generace) Tensor G2, Tensor G3 Tensor G4 Podporovaná specifikace 5G 3GPP verze 15 3GPP verze 16 3GPP verze 17 Podpora satelitního připojení Ne Ne Ano Zařízení Pixel 6, 6a Pixel 7, 7a, řada 8, 8a, Pixel Fold Řada Pixel 9, Pixel Fold nové generace, budoucí 5G tablet („klementine“) Narazili jste na problémy s připojením u telefonů Pixel?

