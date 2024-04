Mnoho uživatelů Google Pixel zažívá potíže spojené s připojením

Problém se začal vyskytovat po aktualizaci z března 2024

Ani nedávná aktualizace z dubna 2024 problém s připojením k síti neřeší

Telefony Google Pixel jsou vyráběny jako referenční modely, jako vzor toho, co může Android nabídnout jak po stránce hardware, tak zvláště po stránce software. Je to taková výkladní skříň Androidu. Bohužel nabízí pohled nejen na to dobré, ale občas demonstruje i temnou stránku celého ekosystému.

Pixely se po březnové aktualizaci potýkaly s problémy spojenými s fotoaparátem, které opravoval dubnový balíček. Bohužel tento balíček neopravil jiný problém, týkající se stability připojení. Jedním z nejvážnějších projevů je nemožnost přijmutí telefonního hovoru. Hovor se nezobrazí, jedna nebo druhá strana není slyšet, vypadává připojení. Nejhorší je, že se nedaří nalézt žádný vzorec, který by mohl odhalit důvod těchto problémů. Kromě hovorů je častým problémem i nemožnost komunikace přes textové zprávy.

Google Pixel 7 Pro a 8 Pro

Problémy s textovými zprávami Pokud se potýkáte s problémy při odesílání nebo přijímání textových zpráv, zkuste vypnout funkce chatu – RCS. Jsou častým zdrojem problémů, ale jestli to souvisí i s problémy Pixelu, nedokážeme říct.

Kromě toho, že se nedaří najít žádný společný jmenovatel, který by mohl problémy způsobovat, je tu další komplikace. Chyba není vázaná na jeden nebo dva modely, ale vyskytuje se napříč celým portfoliem Pixelů, minimálně jsou zmiňované řady Pixel 7 a Pixel 8.

Google Pixel způsobuje majitelům bolení hlavy

Pokud máte rádi strašidelné příběhy, ve vlákně podpory se dočtete o zpožděných zprávách, nevyřízených hovorech a dalších nepěkných zážitcích. Pokusy o vyřešení problémů svépomocí běžnými postupy, jako je zapínání a vypínání Bluetooth a Wi-Fi nebo povolení a zakázání režimu v letadle, nepřinesly trvalé vyřešení problémů.

Jeden z aktivních uživatelů, Ahmad Moawya, přizvukuje, že březnová aktualizace rozbila IMS (IP Multimedia Subsystem) Androidu, který je klíčovou součástí ovládání služeb, které jsou spojeny se sítí.

Pokud se vrátíme ke zmiňované dubnové aktualizaci, je třeba zmínit, že ani protokol změn tento problém nezmiňuje. A to je přinejmenším znepokojivé. Google se ani po dotazu serveru Android Police k problému zatím nevyjádřil.

Nezbývá, než doufat, že problém bude co nejdříve vyřešen. Jediná světlejší strana věci je, že víte, že problém se netýká jen vás.

Setkali jste se u Pixelu s problémy s připojením?

Zdroj: Google, Android Police