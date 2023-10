DxOMark konečně otestoval fotoaparáty Pixelu 8 Pro

Porazil loňské iPhony a některé letošní iPhony i Galaxy S23 Ultra

Telefon se pyšní také skvělým displejem a vylepšenými reproduktory

Podzimní měsíce se zpravidla nesou v duchu značek Apple, Xiaomi a Google a výjimkou není ani letošní rok. Řada Google Pixel 8 má za cíl opět útočit na to nejlepší a do jisté míry se jí to povedlo, jak si lze přečíst v naší recenzi, kde jsem mimochodem chválil fotoaparáty a místy až žasnul, jak dobrý fotomobil Pixel 8 Pro je. Dokonce se mi v některých scénářích líbil více než iPhone 15 Pro Max. A nyní vyšla také recenze na DxOMark. Jak si telefon vedl?

S ohledem na výsledky testů od DxOMark, kde Pixel 8 Pro získal 153 bodů oproti 154 bodům, na které dosáhl iPhone 15 Pro Max, je jasné, že v oblasti fotografie jsme svědky napínavého závodu. Na prvním místě stále trůní Huawei P60 Pro. Systém fotoaparátu Pixel 8 Pro exceluje dle recenzenta v několika klíčových oblastech: živé a přirozené barvy, rychlé zaostřování a vysoká úroveň detailů i za špatného světla.

Telefon si prý také dobře poradí s dynamickým rozsahem u videa, což lze potvrdit. Není na takové úrovni jako iPhone, ale rozhodně jde o jeden z nejlépe natáčejících Androidů na trhu. Posunula se také kvalita selfie kamery. Mimo fotoaparáty již dříve DxOMark otestoval displej Pixelu 8 Pro, který vyhodnotil jako nejlepší ze všech. Na Pixelu mě nejvíce baví nejen skvělý jas a rozlišení, ale také jeho přesnost, takže bych mu prvenství klidně rovněž udělil. Velký posun učinil americký gigant také u reproduktorů, které se prý dají srovnat s iPhonem 15 Pro.

Souhlasíte s výsledky na DxOMark?

