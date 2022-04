Únik: Čím prý budou fotit Pixel 7 a Pixel 7 Pro?

Během generačního posunu od telefonů Pixel 5 k sérii Pixel 6 se Google k radosti mnohých fanoušků vrátil na vlnu špičkových vlajkových mobilů a tento trend bude pravděpodobně pokračovat. Do několika měsíců bych se měli dočkat řady Pixel 7, ke které už se objevují různé úniky a spekulace. Týkají se jak vzhledu, tak i některých částí hardwarové výbavy, ale moc se toho zatím nenamluvilo o jedněch z nejzajímavějších součástí těchto zařízení – fotoaparátech.

Pokud jste se těšili, že Google do nových Pixelů nainstaluje nějaké revoluční foto senzory, budete pravděpodobně zklamaní. Nedávný tweet od @heyitsyogesh naznačuje, že se firma bude v oblasti megapixelů a dalších papírových parametrů nejen nadále držet opatrnější strategie, ale dokonce prý v tomto ohledu neudělá vpřed ani krok. V telefonech Pixel 7 a případně Pixel 7 Pro podle tohoto tipu nebudou po fyzické stránce lepší senzory, ale přesto budou mobily fotit lépe.

We will most likely see the same optics on the Pixel 7/ 7 Pro that Pixel 6/ 6 Pro had.

Sensors might get see some optimization, rest of the magic will be done by software

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 14, 2022