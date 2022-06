Google Pixel 7 byl k zakoupení na eBay i Facebooku. Mrkněte na fotky

Na nedávné konferenci Google I/O nám americká firma odhalila Pixel 6a, hodinky Pixel Watch, ale překvapivě také poodhalila Pixel 7, který má na trh přijít na podzim letošního roku. Nyní byl dokonce jeho prototyp nabízený na eBay.

Prodejce se měl nacházet v americkém Texasu a mimo eBay se prodával také na Facebook Marketplace. Ani jedna z nabídek již není aktivní a dosud není jasné, jak anonymní prodávající k prototypu telefonu přišel. Podle diskuzí na Redditu a Twitteru je dokonce možné, že měl mít k dispozici více kusů těchto zařízení. Tento konkrétní kus je vybaven 128GB úložištěm a jde o barevnou verzi Stormy Black.

It already leaked out before me, but I'm working on a full video on this right now.

The person who contacted me actually bought a unit from the seller…which means the seller has multiple units for sale 🥴

I may have video of the buyers hands-on with the device.#TeamPixel pic.twitter.com/iWghaYFMiD

— M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) May 30, 2022