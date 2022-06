Google Pixel 6a se vystavuje na dalších oficiálních snímcích

Není to tak dávno, co Google na své konferenci Google I/O odhalil poměrně očekávaný mobil Pixel 6a. Bohužel se ale mobil na pultech obchodů doteď neukázal a stane se tak až 28. července. Do té doby jsme se museli spokojit s fotografiemi, které americká firma vydala na svém webu, nedávno se ale na YouTube objevilo první unboxing video a leaker @EvLeaks nám nyní dává bližší pohled v podobě několika kvalitních renderů.

Google Pixel 6a se začne prodávat 28. července

Podle něj se jedná o oficiální rendery telefonu Pixel 6a, které jsou určeny do tiskových zpráv a zřejmě se později objeví také na webu. Díky nim si tedy můžeme udělat mnohem lepší představu o tom, jak bude telefon vypadat v různých barevných variantách.

V tuto chvíli máme tedy o telefonu veškeré podstatné informace. Zmínit můžeme 6,1palcový OLED panel se čtečkou otisků prstů, čipset Google Tensor v kombinaci s 6 GB RAM, 4306mAh baterii nebo 128GB úložiště typu UFS 3.1. Nezbývá tedy než počkat do doby, než se začne telefon oficiálně prodávat. Pokud byste se o mobilu chtěli dozvědět více informací, nezapomeňte mrknout na náš článek.

Zdroj: GSMArena