Google se pomalu připravuje na příchod nových Pixel telefonů, které mají na trh přijít na podzim letošního roku (Pixel 5a bude pravděpodobně představen o něco dříve). Ty mají dostat zajímavou vychytávku, kterou se zatím mohou pochlubit pouze telefony od Samsungu a Applu. Dle všeho má totiž Pixel 6 disponovat technologií UWB (Ultra-wideband).

Tato technologie sice není žádnou novinkou, ovšem výrobci chytrých telefonů s ní začínají pracovat až nyní. Třeba v jablečném ekosystému ji disponují zařízení jako iPhone 12, HomePod Mini či nový Apple AirTag. Samsung UWB využívá primárně pro své lokátory SmartTag a u podporovaných vozidel si můžete nastavit, aby váš telefon sloužil jako klíč.

I've just been informed that Google is testing support for Android 12's Ultra-wideband (UWB) API on "raven", one of the code-names that could belong to the GS101-powered next-gen Pixels.

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 30, 2021