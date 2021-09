Google ještě více odkryl Pixel 6 ve dvou nových reklamách

Společnost Google dál šikovně láká na svůj zatím neuvedený telefon Pixel 6. Poté, co se americký gigant nedávno celkem překvapivě pochlubil několika technickými parametry a vizuály, tu máme další ochutnávky. Na YouTube se objevila třicetisekundová video reklama a na Instagramu zase koláž s dvanácti snímky obrazovky. V obou případech se Google snaží “prodat” hlavně nový vizuální styl Material You, který již začal skrze aplikace pronikat i do starších mobilů a verzí Androida.

Google Pixel 6 – For All You Are

Krátký reklamní spot láká na fakt, že Pixel 6 nebude jen běžně “chytrý”, ale dokáže se také přizpůsobit stylu jeho majitele a učit se od něj. To přesně definuje zmíněný styl Material You, který má za cíl převlékat různé prvky systému i aplikací například podle nastavené tapety. Telefon máme podle reklamy očekávat “na podzim”.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Made by Google (@madebygoogle)

Jak už bývá zvykem, Google možná schoval do obou sdělení malé náznaky. Ve videu je na widgetu vidět pondělí třináctého, což by mohlo odkazovat na již dříve diskutované datum představení. Snímky na Instagramu zase vedou k úterý devatenáctého, což vychází na říjen. V tento moment by možná mohly začít předobjednávky.

