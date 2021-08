Pixel 6 prý iPhonu 13 vypálí rybník i přes datum uvedení

Nový Pixel telefon z dílny amerického Googlu bude prý představen dříve než se původně čekalo. Na rozdíl od úplného konce září, kdy vloni spatřil světlo světa Pixel 5, by letos mohlo jít o první polovinu tohoto měsíce. Některé zdroje konkrétně prozrazují, že datum uvedení padne na 13. září. Běžně by se takový termín zdál asi naprosto všední, ale v současné konstelaci rozhodně není. Podle tipů totiž 8. září představí Samsung svůj Galaxy S21 FE a hlavně 14. září by měl Apple poslat na trh nový iPhone 13.

V některých parametrech nebude nový Pixel třináctému iPhonu konkurovat, ale obecně chce sebevědomě útočit na pozice nejpopulárnějších mobilů nadcházejících měsíců. Rivalitu a vzdálený souboj by mohlo pikantně potvrdit a odstartovat právě zmíněné datum uvedení. Připomeňme, že Pixel 6 má mít například úplně nový Tensor procesor z Google dílny a také na tuto řadu nezvykle velký 50mpx foto senzor. Očekávání jsou rozhodně velká. A během jednoho týdne nás asi čeká představení tří velkých rivalů.

Zdroj: pharena