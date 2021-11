Už nějakou dobu využíváme Google Pixel 6 jako náš hlavní telefon a přinesli jsme vám na něj kompletní recenzi. Dnes nám z Německa dorazil také model Google Pixel 6 Pro, který se nám navíc podařilo sehnat v pěkné zlaté variantě Sorta Sunny. Naší SIM kartu tedy vkládáme do vylepšené verze a začínáme ji používat jako náš hlavní telefon. Vy se můžete klasicky ptát na to, co vás ohledně tohoto zařízení zajímá.

Google Pixel 6 Pro dorazil do redakce Svět Androida

Jak můžete vidět v naší tabulce, Google Pixel 6 Pro se od toho klasického liší v rozměrech. Telefon je sice o něco větší, na druhou stranu pokud skousnete velikost klasické verze, nebude vám Pro dělat žádný problém. Změna se odehrála také v displeji, který je zakřivený a disponuje LTPO technologií s obnovovací frekvencí až 120 Hz. Nalezneme zde také vylepšenou 11,1Mpx selfie kamerku nebo teleobjektiv, který na klasickém Pixelu chybí.

Specifikace Google Pixel 6 Google Pixel 6 Pro Google Pixel 4a 5G Google Pixel 5 rozměry 158.6 x 74.8 x 8.9 mm 163.9 x 75.9 x 8.9 mm 153.9 x 74 x 8.5 mm 144.7 x 70.4 x 8 mm hmotnost 207 g 210 g 171 g 151 g materiál skleněná záda skleněná záda plastová záda hliníková záda displej 6.4″ OLED 6.71″ OLED 6.2″ OLED 6″ OLED 2400 x 1080 px 3120 x 1440 px 2340 x 1080 px 2340 x 1080 px plochý zakřivený plochý plochý 83.4 % přední plochy 88.8 % přední plochy 84.1 % přední plochy 85.9 % přední plochy 90 Hz 120 Hz 60 Hz 90 Hz biometrické ověřování čtečka otisků prstů čtečka otisků prstů čtečka otisků prstů čtečka otisků prstů čipset Google Tensor Google Tensor Snapdragon 765G Snapdragon 765G podpora 5G Ano Ano Ano Ano RAM 8 GB 12 GB 6 GB 8 GB paměť 128/256 GB 128/256/512 GB 128 GB 128 GB baterie 4614 mAh 5003 mAh 3885 mAh 4080 mAh rychlé nabíjení 30 W 30 W 18 W 18 W cena 16 500 Kč 22 700 Kč 10 600 Kč 16 500 Kč

Za Pixel 6 Pro zaplatíte v Německu 899 EUR, což je asi 22 700 Kč, tedy o nějakých 6000 Kč více, než za klasickou verzi. Na otázku, zda se vyplatí si odpovíme někdy příště. Do té doby se můžete klasicky ptát na cokoliv, co vás ohledně tohoto modelu zajímá.

Co vás zajímá ohledně Google Pixel 6 Pro?