Tohle Google ještě neudělal. Pixel 10a dostane prý starší procesor a přijde o některé AI funkce

Pixel 10a překvapivě dostane starší čipset Tensor G4 místo nového G5

Telefon přijde o teleobjektiv a pokročilé AI funkce jako Magic Cue
Změna strategie má udržet cenu na současné úrovni, uvedení se očekává v roce 2026

Jakub Kárník
Publikováno: 2.9.2025 16:00

Řada Pixel A si za roky vybudovala pověst telefonů, které nabízejí to nejlepší z Google ekosystému za rozumnou cenu. Jenže první úniky o připravovaném Pixelu 10a naznačují, že Google možná zachází s šetřením až příliš daleko. Místo tradičního nasazení nejnovějšího hardwaru se má příští levnější Pixel spokojit s loňským čipsetem Tensor G4.

Konec tradice? Pixel 10a zůstane o generaci pozadu

Dosud platilo jednoduché pravidlo – levnější Pixely řady A dostávaly stejný procesor jako jejich dražší sourozenci. Pixel 9a tak letos běží na Tensoru G4, stejně jako Pixel 9 a Pixel 9 Pro. Jenže příští rok to bude jinak. Zatímco vlajkové Pixely 10 a Pixely 10 Pro dostaly nový Tensor G5 vyráběný u TSMC, levnější Pixel 10a si podle úniků vystačí s recyklovaným Tensorem G4.

Pixel 10:

Proč tahle změna? Odpověď je prozaická – peníze. Přesun výroby čipsetů Tensor od Samsungu k tchajwanskému TSMC znamená výrazně vyšší náklady. A Google zjevně nechce, aby se to promítlo do koncové ceny.

Šetří se na všem, co jde

Tensor G4 ale není jediným místem, kde Google bude škrtat. Pixel 10a má podle úniků zůstat u starších UFS 3.1 pamětí, zatímco konkurence už běžně používá rychlejší a úspornější UFS 4.0. Pro běžného uživatele to v praxi znamená pomalejší načítání aplikací a horší energetickou efektivitu při práci s daty.

Další obětí úsporných opatření je teleobjektiv. Ten si Google schoval jen pro dražší modely, letos jej však základní Pixel 10 dostal.

AI funkce? Na některé zapomeňte

V době, kdy všichni výrobci cpou do telefonů umělou inteligenci, kam se podívají, Google u Pixelu 10a šetří i tady. Nová funkce Magic Cue, která v reálném čase poskytuje kontextové informace během hovorů a chatů (zatím nefunguje v češtině), v levnějším modelu prostě nebude. Je to vlastně logické – starší Tensor G4 na ni nejspíš nemá dostatečný výkon.

Jediným pozitivem zatím zůstává mírně jasnější displej – z 2000 nitů u Pixelu 9a na 2200 nitů. To je ale slabá náplast na všechny ostatní kompromisy.

Má tohle ještě smysl?

Google se snaží udržet cenu Pixelu 10a na stejné úrovni jako u předchozích generací. Jenže v roce 2026, kdy má telefon přijít na trh, může být tahle strategie kontraproduktivní. Proč si kupovat nový Pixel 10a se starým hardwarem, když ve stejné době bude možné pořídit rok Pixel 9/10 za podobnou cenu?

Řada Pixel A si získala fanoušky díky tomu, že nabízela prémiové funkce za lidovou cenu. Teď to vypadá, že Google chce nabízet loňské funkce za letošní cenu. A to už tak lákavé nezní. Možná by bylo lepší zdražit a zachovat kvalitu, než šetřit na každém rohu a riskovat ztrátu důvěry zákazníků.

Co říkáte na toto rozhodnutí v podání Googlu?

Zdroj: Mystic Leaks, notebookcheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…