Unikla evropská cena Google Pixelu 10a. Zdražení se prý obávat nemusíme

Google Pixel 10a si udrží stejnou cenu jako předchůdce, v Evropě startuje na 549 eurech
Předobjednávky by měly odstartovat 18. února, prodej pak 5. března 2026
Telefon nabídne 6,28" AMOLED displej, 48Mpx fotoaparát a čipset Tensor G4

Adam Kurfürst
Publikováno: 20.1.2026 12:00

V době, kdy řada výrobců avizuje zdražování smartphonů především kvůli krizi kolem paměťových čipů, přichází z tábora Googlu překvapivě dobrá zpráva. Podle informací uznávaného leakera billbil-kun, který své poznatky zveřejnil v článku na serveru Dealabs, si chystaný Pixel 10a udrží stejnou cenu jako loňský model.

Zdražení se prý bát nemusíme

Pixel 10a má být v Evropě k dispozici za 549 eur ve 128GB variantě a 649 eur za 256GB verzi. Obě konfigurace dostanou 8 GB operační paměti. Pokud se potvrdí stejný cenový trend i pro český trh, můžeme očekávat částky kolem 13 990 Kč za základní model a 16 490 Kč za variantu s větším úložištěm – tedy totožné ceny jako u aktuálního Pixelu 9a.

Telefon má být dostupný ve čtyřech barvách: černé (Obsidian), béžové (Fog), fialové (Lavender) a růžové (Berry). Na rozdíl od některých dřívějších spekulací budou všechny barvy k dispozici v obou paměťových variantách.

Kdy se dočkáme?

Billbil-kun také prozradil konkrétní termíny uvedení. Předobjednávky by měly odstartovat 18. února v podvečerních hodinách – zřejmě současně s oficiálním oznámením telefonu. Samotný prodej pak začne 5. března.

A jaké jsou specifikace?

Díky certifikaci u amerického operátora Verizon, kterou sdílel leaker Evan Blass, známe i základní výbavu. Pixel 10a dostane 6,28″ AMOLED displej s rozlišením FHD+ a 120Hz obnovovací frekvencí. O fotografie se postará 48Mpx hlavní snímač (f/1,7) v doprovodu 13Mpx ultraširokoúhlého objektivu. Selfie kamera nabídne rozlišení 13 Mpx.

Android 17 by konečně mohl umožnit oddělení notifikací od kontrolního centra. Únik prozradil, jak to bude vypadat
Adam Kurfürst
Zprávičky
Adam Kurfürst
Zprávičky

Pod kapotou má tikat čipset Tensor G4 – tedy stejný jako u Pixelu 9a. Baterie s kapacitou 5 100 mAh by měla podporovat 23W nabíjení. Design telefonu bude podle uniklých renderů prakticky totožný s loňským modelem.

Zaujal vás Pixel 10a, nebo vás odrazuje stejný čipset jako u předchůdce?

Zdroje: Dealabs, 9to5Google, GSMArena