Android 17 by konečně mohl umožnit oddělení notifikací od kontrolního centra. Únik prozradil, jak to bude vypadat Hlavní stránka Zprávičky Čerstvý únik odhaluje podobu rozděleného kontrolního centra v Androidu 17 Uživatelé si budou moci vybrat mezi oddělenými panely pro notifikace a kontrolní centrum, nebo klasickým kombinovaným zobrazením Google po letech konečně vrací samostatné přepínače pro Wi-Fi a mobilní data Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Možnost rozdělení notifikací a centra rychlého nastavení v Androidu už do svých nadstaveb implementovala řada výrobců, o integraci do Androidu jako takového se pak spekuluje už přes rok. Nyní se na telegramovém kanálu Mystic Leaks objevilo video, které ukázalo, jak by tato změna mohla v praxi vypadat. Zdá se, že Google výrazně pokročil ve vývoji a nový design by se mohl objevit v Androidu 17. Dva panely místo jednoho V nastavení systému přibude nová položka „Notifications & Quick Settings“ (Notifikace a rychlé nastavení) se dvěma možnostmi. Režim Separate rozdělí obrazovku podle strany, ze které táhnete prstem – potažení dolů vlevo otevře notifikace, vpravo kontrolní centrum. Kdo preferuje současný stav, může zvolit Combined (kombinovaný) a zachovat klasický sjednocený panel. Panel notifikací v odděleném režimu zobrazuje velké hodiny v horní části obrazovky. Rychlé nastavení se pak objevuje v samostatném kontejneru s kompaktnějšími hodinami. Novinkou je posuvník hlasitosti umístěný přímo pod posuvníkem jasu. Skládačky a tablety bez volby Zajímavé je, že na velkých displejích údajně nebude kombinovaný režim k dispozici. Tablety a vnitřní obrazovky skládacích telefonů budou používat výhradně oddělené panely. Klasické zobrazení zůstane pouze pro vnější displeje skládaček. Toto rozhodnutí může část uživatelů zklamat, protože možnost volby, minimálně dle současných informací, jednoduše nedostanou. Návrat samostatných přepínačů Únik potvrzuje ještě jednu očekávanou změnu: Google se chystá vrátit samostatné přepínače pro Wi-Fi a mobilní data – jako uživatel Pixelu 9 Pro XL k tomu mohu dodat jen: KONEČNĚ! Sloučení obou funkcí do jediné dlaždice „Internet“ v Androidu 12 ostatně patřilo k nejkritizovanějším rozhodnutím posledních let. Tak jednoduchá a poměrně často využívaná akce, jako je zapnutí/vypnutí mobilních dat či Wi-Fi, prvně vyžaduje otevření společné nabídky pro obě možnosti. Podporu pro spolupráci s AirDropem brzy dostanou další telefony s Androidem. Máte některý z nich? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Oddělený design notifikací a rychlého nastavení není žádnou novinkou v Android světě. Podobné řešení již roky používají Samsung, Xiaomi i OnePlus ve svých nadstavbách. Preferujete oddělené panely, nebo vám vyhovuje současný kombinovaný design? Zdroje: Mystic Leaks/Telegram, 9to5Google, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Android 17 Google únik Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025