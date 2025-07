Kompletní design řady Pixel 10 je venku! Zveřejnil ho omylem samotný Google

Fanoušci telefonů Google Pixel se v posledních dnech přímo koupou v únicích. Zatímco Google oficiálně ukázal pouze Pixel 10 Pro v upoutávce na svém oficiálním e-shopu, neoficiální záběry na celou rodinu se objevily na nečekaném místě – přímo v aplikaci Google Play Store. Redakci portálu Android Authority se podařilo objevit reklamní banner, který prozrazuje vzhled všech čtyř modelů plánovaných na letošní rok.

Google se chystá na svou prezentaci Made by Google, naplánovanou na 20. srpna, kde má představit kompletní řadu zahrnující Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL a skládací Pixel 10 Pro Fold. Díky předčasnému úniku tak máme poprvé možnost vidět celou rodinu pohromadě na oficiálním promo materiálu.

Každý model v jiné barvě

Na bannerech se standardní Pixel 10 prezentuje v modré variantě Indigo, která vypadá výrazně a z mého pohledu má skvěle našlápnuto stát se nejhezčím Pixelem v historii. Naproti tomu všechny Pro modely (Pixel 10 Pro, Pro XL i Pro Fold) jsou zobrazeny v podstatně konzervativnější šedé barvě s názvem Moonstone. Tento barevný rozdíl jen potvrzuje trend, který Google nastolil už v minulých generacích – základní model často dostává odvážnější barvy, zatímco Pro verze sází na umírněnější odstíny.

Podle dosavadních úniků by měl být Pixel 10 k dispozici také v citronově žluté variantě Limoncello, která spolu s Indigo patří k nejatraktivnějším barevným provedením celé série. Naopak Pro modely pravděpodobně zůstanou u konzervativnějších odstínů.

$50 sleva již od spuštění prodeje

Kromě designu banner prozrazuje i chystanou slevovou akci. Google plánuje v USA nabídnout slevu $50 na nákup zařízení z řady Pixel 10, a to pravděpodobně od začátku prodeje po srpnové prezentaci. Nabídka by měla trvat do 13. října 2025, což dává potenciálním zájemcům téměř dva měsíce na rozhodnutí.

Text „Now available“ („Nyní dostupné“) na banneru naznačuje, že Google má připravený tento propagační materiál pro okamžité použití po skončení prezentace. Zjevně se má objevit v Google Play Store během září, aby přilákal další zájemce o novou generaci Pixelů.

Nejen telefony, ale i další hardware

Zatímco o telefonech Pixel 10 už máme díky únikům poměrně jasnou představu, stále čekáme na podrobnější informace o dalším hardwaru, který Google na srpnové akci představí. Očekávají se hodinky Pixel Watch 4 a nová generace sluchátek Pixel Buds (a).

Do oficiálního představení 20. srpna nás čeká ještě přibližně měsíc, a je pravděpodobné, že se mezitím dočkáme dalších úniků. Googlu se v posledních letech příliš nedaří držet svá zařízení v tajnosti před premiérou – loni jsme viděli dokonce kompletní recenze Pixelu 9 několik týdnů před uvedením.

Jak se vám líbí design nové řady Pixel 10?

Zdroj: AndroidAuthority