DxOMark: Google Pixel 10 Pro XL má nejlepší displej. Vyniká jasem a barevným podáním

DxOMark udělil displeji Google Pixel 10 Pro XL rekordních 161 bodů a první místo v žebříčku
Telefon vyniká především přesností barev a maximálním jasem 3013 nitů
V Česku je vlajková loď k dispozici od 32 990 Kč

Adam Kurfürst
Publikováno: 23.9.2025 22:00

Server DxOMark právě korunoval nového krále mezi smartphonovými displeji. Tím se stal Google Pixel 10 Pro XL, který se svými 161 body posadil na samotný vrchol žebříčku. Americký gigant tak předstihl konkurenci včetně představeného Samsungu Galaxy S25 Ultra.

Absolutní jednička mezi displeji
Rekordní svítivost a chytrá adaptace
Bleskurychlá odezva pro náročné hráče
Drobné nedostatky kazí jinak perfektní dojem
Specifikace a dostupnost v Česku

Absolutní jednička mezi displeji

Pixel 10 Pro XL obsadil první příčku jak v globálním hodnocení, tak v kategorii Ultra-Premium telefonů. Se 161 body překonal druhý Samsung Galaxy S25 Ultra (160 bodů) i svého mladšího sourozence Pixel 10 (rovněž 160 bodů). Pro srovnání – loňský Pixel 9 Pro XL získal 158 bodů.

Největší dominanci prokázal telefon v kategorii barevného podání, kde s hodnocením 166 bodů obsadil první místo v celé databázi DxOMark. Displej zobrazuje přesné a věrně podané barvy za všech světelných podmínek – od úplné tmy až po ostré polední slunce.

Rekordní svítivost a chytrá adaptace

Panel disponuje maximální svítivostí 3013 nitů v režimu High Brightness Mode, což z něj dělá jeden z nejčitelnějších displejů na přímém slunci. Google implementoval také novou technologii adaptivního tónování – displej automaticky upravuje bílý bod podle okolního osvětlení pro maximálně přirozené podání barev v každém prostředí.

Telefon získal certifikaci Eye Comfort Label za šetrnost k očím. Účinně filtruje modré světlo při zachování věrné reprodukce barev. K dispozici je také 480Hz PWM regulace pro citlivé uživatele, kterou je nutné aktivovat v nastavení přístupnosti.

Bleskurychlá odezva pro náročné hráče

DxOMark oceňuje průměrnou dobu odezvy pouhých 69 milisekund mezi dotykem prstu a zobrazením reakce na displeji. To řadí Pixel 10 Pro XL mezi nejrychlejší telefony vůbec, což ocení především hráči kompetitivních mobilních her.

Pixel 10 Pro po prvních dnech: Stejný vzhled, jiná liga (preview)
Jakub Kárník
Články
Jakub Kárník
Články

Vynikající je také reprodukce HDR10 videí. Telefon nabízí vyvážený jas, kontrast a barevné podání jak v tmavých místnostech, tak při běžném denním osvětlení. Podpora Dolby Vision a dalších HDR formátů zajišťuje prvotřídní zážitek ze sledování filmů a seriálů.

Drobné nedostatky kazí jinak perfektní dojem

DxOMark upozorňuje na několik slabších míst. SDR videa by si zasloužila vyšší jas pro komfortnější sledování za světla. Testerům vadily také viditelné barevné nerovnoměrnosti napříč panelem a ztráta jasu při pohledu ze strany. Tyto nedostatky jsou ale při běžném používání sotva postřehnutelné.

Při naklonění telefonu dochází k barevnému posunu, který mohou zaznamenat citlivější uživatelé. Pro většinu majitelů ale tyto drobné vady nebudou představovat problém, zejména s ohledem na jinak špičkové kvality displeje.

Specifikace a dostupnost v Česku

Google Pixel 10 Pro XL disponuje 6,8palcovým OLED panelem s rozlišením 1344 × 2992 pixelů a jemností 486 ppi. Obnovovací frekvence 120 Hz zajišťuje plynulé posouvání a rychlé reakce. Pod kapotou tiká procesor Tensor G5 doplněný 16 GB RAM a úložištěm od 256 GB.

Fotovýbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač, 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 48Mpx teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Baterie má kapacitu 5200 mAh s podporou 45W nabíjení. Telefon běží na Androidu 16 se sedmiletou garancí aktualizací.

V České republice je Google Pixel 10 Pro XL dostupný od 32 990 Kč za základní 256GB verzi. K dispozici je v barvách Obsidian (černá), Porcelain (bílá), Jade (zelená) a Moonstone (šedomodrá).

Jakou máte zkušenost s telefony Google Pixel?

Zdroje: DxOMark (1, 2)

O autorovi
Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi