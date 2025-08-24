Pixel 10 Pro po prvních dnech: Stejný vzhled, jiná liga (preview) Hlavní stránka Články Google Pixel 10 Pro a Pro XL vypadají téměř stejně jako loni, ale přinášejí zásadní novinky Pixelsnap magnety konečně přinášejí MagSafe funkce na Android V Česku startují na 27 990 Kč za Pro model, XL vyjde na 32 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Měl jsem možnost strávit několik prvních dní s novými telefony Google Pixel 10 Pro a Pro XL a musím říct, že první dojem je zvláštní mix déjà vu a nadšení. Na první pohled vypadají telefony skoro stejně jako loňské Pixely 9 Pro, ale pod kapotou a v detailech se skrývají změny, které z nich dělají možná nejzajímavější Android telefony roku. A to i přesto, že Google zase nepřináší špičkový hardware. Známý design, který prostě funguje Pixelsnap – konečně MagSafe pro Android Android 16 je paráda Displej, který září Fotoaparáty s AI koučem Výkon České ceny a dostupnost První verdikt Známý design, který prostě funguje Vezmu-li do ruky Pixel 10 Pro XL, mám pocit, že držím loňský model. Rozměry jsou identické, design se nezměnil ani o milimetr, telefon váží o 11 gramů více (232 gramů), jinak se díváme na loňský design. Plochá záda, zaoblené rohy, charakteristická lišta s fotoaparáty přes celou šířku. Google prostě vzal design, který loni fungoval, a nechal ho být. A víte co? Nevadí mi to. V ruce telefon sedí výborně, i když musím přiznat, že lesklé boční rámečky u Pro verze nejsou můj šálek kávy. Už loni se snadno poškrábaly a letos to zřejmě nebude jiné. Raději bych viděl matné provedení jako má iPhone 16 Pro nebo Galaxy S25 Ultra. Pixelsnap – konečně MagSafe pro Android Největší hardwarová novinka jsou magnety Pixelsnap, které v podstatě kopírují Apple MagSafe. A musím říct – už bylo na čase! Vzal jsem si s sebou magnetickou peněženku, kterou běžně používám s iPhonem, a fungovala perfektně. Telefon drží pevně, neklouže. Vyzkoušel jsem i držák v autě a Pixel 10 Pro na něj perfektně zacvaknul. Pro model podporuje 15W bezdrátové nabíjení, XL dokonce 25W – to je plná rychlost Qi2 standardu. Google nabízí vlastní příslušenství včetně pouzder, peněženek a stojanů. Ceny zatím neznáme, ale doufám, že budou rozumné. Hlavní je, že funguje i příslušenství třetích stran určené pro MagSafe. To otevírá obrovské možnosti. Android 16 je paráda Software je oblast, kde Pixel tradičně exceluje, a Android 16 na tom nic nemění. Systém je neuvěřitelně plynulý, animace jsou jako když projede nůž máslem. Google vyladil i detaily – nové zvuky pro nabíjení, odemknutí nebo notifikace jsou příjemné a nevtíravé. Haptická odezva je tradičně přesná a dobře dávkovaná. Material 3 Expressive design vypadá moderně a jednotně. Líbí se mi, jak Google sjednotil vzhled napříč systémem. Všechno do sebe zapadá, od ikon přes menu až po nastavení. Je to prostě příjemný systém na používání, ačkoliv nenabízí takové možnosti jako třeba One UI od Samsungu. KOUPIT PIXEL 10 PRO NA ALZA.CZ Samozřejmě tu jsou i nové AI funkce, ale k těm až v recenzi. Důležité je, že základní systém funguje skvěle i bez nich. Displej, který září Super Actua displeje Pixelů jsou podle mě nedoceněné. Google o nich moc nemluví, ale jsou fantastické. Pixel 10 Pro má 6,3″ panel, Pro XL pak 6,8″, oba s rozlišením přes 1200p a obnovovací frekvencí 1-120 Hz. V praxi jsou displeje neuvěřitelně ostré a barevné. Google uvádí špičkový jas 3300 nitů, což jsem sice neměl jak změřit, ale venku na slunci jsem neměl problém cokoliv přečíst. Barvy jsou živé, ale ne přehnaně saturované jako u některých čínských telefonů. Opět je zde ale při výchozím nastavení pouze Full HD, nejvyšší musíte navolit ručně. Upřímně to moc nechápu. Pixel mnozí vnímají jako iPhone s Androidem a běžný uživatel nebude brouzdat nastavením, aby objevil relativně schovanou kolonku s rozlišením obrazovky. Když si člověk koupí telefon za desítky tisíc, logicky jej chce využívat naplno. Rozdíl mezi vysokým rozlišením (2404 x 1080) a maximálním rozlišením (2992 x 1334) je přitom patrný hned na první pohled. Fotoaparáty s AI koučem Hardware fotoaparátů zůstal stejný jako loni – 50MPx hlavní, 48MPx širokoúhlý a 48MPx teleobjektiv s 5× zoomem. Google vsází na softwarová vylepšení díky novému Tensoru G5 s vylepšeným obrazovým procesorem. Nejzajímavější novinka je Fototrenér (Camera Coach) – AI asistent, který vám radí, jak lépe fotit. Systém analyzuje scénu a nabízí tipy – posuňte se doleva pro lepší světlo, přibližte se k objektu, změňte úhel. Auto Best Take teď funguje automaticky – stačí vyfotit skupinovou fotku a AI sama vybere nejlepší výrazy obličejů. Nemusíte fotit několikrát a pak vybírat. Výkon Tensor G5 je vyrobený 3nm procesem u TSMC a Google slibuje o 60 % rychlejší TPU a 34 % rychlejší CPU. V praxi byl telefon svižný, aplikace se otevíraly bleskově, multitasking fungoval bez zaškobrtnutí. Čipset jako takový více rozeberu v recenzi, která vyjde na našem magazínu příští týden. Mohu snad jen prozradit, že přestože se v benchmarcích nevyrovná nejlepší konkurenci, je třeba smeknout klobouk před Googlem za fakt, že za relativně krátkou dobu (4 roky) stačil z otřesného čipu vytvořit důstojný kus křemíku, jenž v některých aspektech skutečně exceluje. KOUPIT PIXEL 10 PRO XL NA ALZA.CZ Co mě těší je 16 GB RAM v obou Pro modelech. To by mělo zajistit plynulý chod i s množstvím AI procesů na pozadí. A díky sedmiletým aktualizacím bude telefon dostávat nové funkce až do roku 2032. České ceny a dostupnost V Česku bude Pixel 10 Pro stát od 27 990 Kč za verzi se 128 GB. Pixel 10 Pro XL začíná na 32 990 Kč s 256 GB úložištěm. To jsou rozumné ceny vzhledem k tomu, co telefony nabízejí. Základní Pixel 10 vyjde na 22 990 Kč. KOUPIT PIXEL 10 PRO XL NA ALZA.CZ Telefony budou dostupné u partnerů jako Alza, Datart, O2, Vodafone, T-Mobile a Mobil Pohotovost. Předobjednávky už započaly, první dodávky jsou naplánované na 28. srpna. První verdikt Pixel 10 Pro a Pro XL nejsou revolucí, ale evolucí ve správném směru. Design zůstal, protože funguje. Přidání magnetů Pixelsnap je skvělý tah, který ocení každý, kdo závidí iPhone uživatelům jejich MagSafe příslušenství. Jasně, Tensor G5 nebude nejrychlejší čip na trhu. Ale Pixely nikdy nebyly o specifikacích na papíře. Jsou o celkovém zážitku, o tom, jak příjemně se používají každý den. A v tom jsou Pixel 10 Pro a Pro XL na špici. Plnou recenzi přineseme, až budeme mít telefony déle v ruce, ale první dojmy jsou velmi pozitivní. Jak se vám líbí nové Pixely? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Google Pixel Google Pixel 10 Google Pixel 10 Pro Google Pixel 10 Pro XL Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024