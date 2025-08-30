TOPlist

Super výsledek! Nový Pixel překonal iPhone v nečekané disciplíně

  • Google Pixel 10 Pro vydržel v testu baterie 7 hodin a 1 minutu, což je o 45 minut déle než iPhone 16 Pro
  • Klíčem k úspěchu je nový čip Tensor G5 vyráběný u TSMC místo Samsungu
  • V testu porazil Pixel nejen iPhone, ale i Samsung Galaxy S25 o celých 40 minut

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
30.8.2025 18:00
Ikona komentáře 0
iphone vs pixel

Dlouhá léta platilo jedno železné pravidlo: chcete super výdrž u vlajky? Kupte si iPhone. Apple dokázal z menších baterií vymáčknout víc energie než kdokoliv jiný, zatímco Google se se svými Pixely plácal někde vzadu a řešil přehřívání. Jenže čerstvý test výdrže od youtubera Bena Aboagye z kanálu Lover of Tech ukazuje, že se karta možná konečně obrátila.

Pixel 10 Pro vydržel 7 hodin a 1 minutu náročného používání, zatímco iPhone 16 Pro se vypnul už po 6 hodinách a 15 minutách.

Jak probíhal test? Férově, ale náročně

Ben Aboagye není žádný amatér – své testy ladí už roky a snaží se o maximální objektivitu. Všechny tři telefony (Pixel 10 Pro, iPhone 16 Pro a Galaxy S25) běžely na mobilních datech stejného britského operátora, Wi-Fi byla vypnutá, jas displeje kalibrovaný na 200 nitů.

KOUPIT PIXEL 10 NA ALZA.CZ

Co telefony dělaly? Natáčely 4K video, scrollovaly TikTokem a Instagram Reels, přehrávaly YouTube, streamovaly hudbu a nakonec hrály hry. Zkrátka simulace běžného, ale intenzivního používání. Žádné laboratorní podmínky, žádné syntetické benchmarky – prostě reálný svět.

Důležitý detail: všechny telefony měly minimální počet nabíjecích cyklů, takže degradace baterie nehrála roli.

Výsledky, které nikdo nečekal

Pojďme si to rozebrat po jednotlivých telefonech:

iPhone 16 Pro skončil poslední s časem 6 hodin a 15 minut. Má sice nejmenší baterii (3 582 mAh), ale čip A18 Pro vyráběný 3nm procesem by měl být extrémně úsporný. Ben poznamenal, že iPhone „boxoval nad svou váhovou kategorií“ vzhledem k malé baterii, ale na vítězství to nestačilo.

Samsung Galaxy S25 vydržel 6 hodin a 20 minut. O pět minut víc než iPhone, ale pořád daleko za Pixelem. A to má větší baterii než Apple.

Google Pixel 10 Pro dominoval s časem 7 hodin a 1 minuta. Když se dostal na 8 %, test pokračoval náročnou hrou Asphalt, kde se telefon nakonec vypnul během načítání. To je o 45 minut víc než iPhone a 40 minut víc než Galaxy.

Proč je to tak důležité? TSMC místo Samsungu

Tenhle výsledek není jen o chlubení se čísly. Je to důkaz, že Google konečně vyřešil zranitelné místo svých Tensorů – mizernou energetickou efektivitu. Předchozí generace Tensor čipů trpěly přehříváním a rychlým vybíjením, protože je vyráběl Samsung svým ne úplně ideálním procesem.

Tensor G5 v Pixelu 10 je první, který vyrábí TSMC na svém 3nm procesu – stejně jako čipy Apple. A výsledek? Nejen že Pixel vydržel déle, ale podle testu se ani nepřehříval při náročné zátěži. To je obrovský pokrok.

KOUPIT PIXEL 10 NA ALZA.CZ

Samozřejmě, je to jen jeden test a každý používá telefon jinak. Někdo scrolluje Instagramem celý den, jiný hraje hry, další jen telefonuje. Ale metodologie byla férová a výsledek jednoznačný – Pixel 10 Pro má nejlepší výdrž z testované trojice, přestože má na papíře stále zdaleka nejnižší výpočetní výkon.

Co říkáte na výsledky testu?

Zdroj: Lover Of Tech

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.
samsung galaxy s24 ultra fotoaparáty

Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení!

Jakub Kárník
7.1.
Samsung Galaxy S25 Ultra barevné pozadí

Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se

Adam Kurfürst
10.1.
Google Pixel 10 Pro koncept

Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu?

Adam Kurfürst
27.12.2024
Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24: Koupit, nebo počkat na S25? Podívali jsme se na výhodné nabídky

Peťo Vnuk
12.12.2024
Samsung Galaxy S24 žlutá a fialová

Tenká vlajka od Samsungu může naprosto rozdrtit jablko! Známe její výbavu

Adam Kurfürst
23.12.2024