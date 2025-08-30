Super výsledek! Nový Pixel překonal iPhone v nečekané disciplíně Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 10 Pro vydržel v testu baterie 7 hodin a 1 minutu, což je o 45 minut déle než iPhone 16 Pro Klíčem k úspěchu je nový čip Tensor G5 vyráběný u TSMC místo Samsungu V testu porazil Pixel nejen iPhone, ale i Samsung Galaxy S25 o celých 40 minut Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Dlouhá léta platilo jedno železné pravidlo: chcete super výdrž u vlajky? Kupte si iPhone. Apple dokázal z menších baterií vymáčknout víc energie než kdokoliv jiný, zatímco Google se se svými Pixely plácal někde vzadu a řešil přehřívání. Jenže čerstvý test výdrže od youtubera Bena Aboagye z kanálu Lover of Tech ukazuje, že se karta možná konečně obrátila. Pixel 10 Pro vydržel 7 hodin a 1 minutu náročného používání, zatímco iPhone 16 Pro se vypnul už po 6 hodinách a 15 minutách. Jak probíhal test? Férově, ale náročně Ben Aboagye není žádný amatér – své testy ladí už roky a snaží se o maximální objektivitu. Všechny tři telefony (Pixel 10 Pro, iPhone 16 Pro a Galaxy S25) běžely na mobilních datech stejného britského operátora, Wi-Fi byla vypnutá, jas displeje kalibrovaný na 200 nitů. KOUPIT PIXEL 10 NA ALZA.CZ Co telefony dělaly? Natáčely 4K video, scrollovaly TikTokem a Instagram Reels, přehrávaly YouTube, streamovaly hudbu a nakonec hrály hry. Zkrátka simulace běžného, ale intenzivního používání. Žádné laboratorní podmínky, žádné syntetické benchmarky – prostě reálný svět. Důležitý detail: všechny telefony měly minimální počet nabíjecích cyklů, takže degradace baterie nehrála roli. Výsledky, které nikdo nečekal Pojďme si to rozebrat po jednotlivých telefonech: iPhone 16 Pro skončil poslední s časem 6 hodin a 15 minut. Má sice nejmenší baterii (3 582 mAh), ale čip A18 Pro vyráběný 3nm procesem by měl být extrémně úsporný. Ben poznamenal, že iPhone „boxoval nad svou váhovou kategorií“ vzhledem k malé baterii, ale na vítězství to nestačilo. Samsung Galaxy S25 vydržel 6 hodin a 20 minut. O pět minut víc než iPhone, ale pořád daleko za Pixelem. A to má větší baterii než Apple. Google Pixel 10 Pro dominoval s časem 7 hodin a 1 minuta. Když se dostal na 8 %, test pokračoval náročnou hrou Asphalt, kde se telefon nakonec vypnul během načítání. To je o 45 minut víc než iPhone a 40 minut víc než Galaxy. Proč je to tak důležité? TSMC místo Samsungu Tenhle výsledek není jen o chlubení se čísly. Je to důkaz, že Google konečně vyřešil zranitelné místo svých Tensorů – mizernou energetickou efektivitu. Předchozí generace Tensor čipů trpěly přehříváním a rychlým vybíjením, protože je vyráběl Samsung svým ne úplně ideálním procesem. Tensor G5 v Pixelu 10 je první, který vyrábí TSMC na svém 3nm procesu – stejně jako čipy Apple. A výsledek? Nejen že Pixel vydržel déle, ale podle testu se ani nepřehříval při náročné zátěži. To je obrovský pokrok. KOUPIT PIXEL 10 NA ALZA.CZ Samozřejmě, je to jen jeden test a každý používá telefon jinak. Někdo scrolluje Instagramem celý den, jiný hraje hry, další jen telefonuje. Ale metodologie byla férová a výsledek jednoznačný – Pixel 10 Pro má nejlepší výdrž z testované trojice, přestože má na papíře stále zdaleka nejnižší výpočetní výkon. Co říkáte na výsledky testu? Zdroj: Lover Of Tech O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Pixel 10 iPhone 16 Pro Samsung Galaxy S25 Mohlo by vás zajímat Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024 Samsung Galaxy S24: Koupit, nebo počkat na S25? Podívali jsme se na výhodné nabídky Peťo Vnuk 12.12.2024 Tenká vlajka od Samsungu může naprosto rozdrtit jablko! Známe její výbavu Adam Kurfürst 23.12.2024