TOPlist

Google Pixel 10 Pro má 16 GB RAM, ale velkou část vám nedovolí využít

  • Telefony Google Pixel 10 jsou vybaveny 12 nebo 16 GB RAM
  • Velkou část z ní ale zabírá prostor vyhrazený pro umělou inteligenci
  • Uživatelé tuto paměť nemohou využít ani toto chování změnit

Sdílejte:
Libor Foltýnek
Libor Foltýnek
30.8.2025 22:00
Ikona komentáře 0
Umělá inteligence a operační paměť

Telefony Google Pixel 10 přicházejí s 12 či 16 GB RAM, podle toho, jaký model si koupíte. Zdálo by se, že paměti bude dostatek, a aplikace budou vrnět blahem. Chyba lávky! Google uzamknul přibližně pětinu operační paměti a vaše aplikace ji nemohou použít, i kdyby se na elektrony stavěly.

Zase ta AI

Proč to Google udělal? Odpověď je jednoduchá: umělá inteligence. Zatímco u větších aplikací či her jsou uživatelé Pixelů už zvyklí, že musí čekat, u umělé inteligence chce Google předvést co nejplynulejší zážitek. Proto rezervoval část paměti právě pro procesy, které s ní souvisí.

Výpis RAM u telefonů Pixel 10 Pro, Pixel 8a a Galaxy S25 Ultra

Výsledkem je, že zatímco hry se spouštějí vždy od začátku, dotazy na umělou inteligenci se vyřídí rychleji. Není totiž třeba nic načítat, všechno je nachystáno v operační paměti. Jasně, funkce jako přímý překlad jsou potřeba okamžitě. Kdybyste museli 10 sekund čekat, než překlad naběhne, váš čínský obchodní partner už mezitím zavěsí, a to nechcete.

pixel 10 pro xl (1)
Pixel 10 Pro po prvních dnech: Stejný vzhled, jiná liga (preview) Jakub Kárník Články

Jenže co když tyto funkce nepoužíváte? Ať už proto, že čínsky umíte anebo proto, že Google tyto funkce ve vaší zemi neposkytuje? V takovém případě platíte za něco, co nemůžete využívat a výrobce se vám o tom neobtěžoval ani říct. Kdyby existovala možnost paměť uvolnit, bylo by vše v pořádku, ale takto si nejsem jistý, jak na situaci nahlížet.

Výpisy RAM

Zde je výpis paměti pro několik telefonů. Výběr je dán čistě tím, jaké telefony mám doma k dispozici. Zatímco u mého nejnovějšího Pixel 10 Pro je alokováno více než 3 GB RAM, Pixel 8a se spokojí s 300 MB, Samsung uzamčení operační paměti (alespoň podle dostupných výpisů) nevyužívá.

Google Pixel 10 Pro

ParametrHodnotaPopis
MemTotal15,9 GBCelková RAM
MemFree1,6 GBVolná RAM
MemAvailable3,7 GBRAM dostupná pro aplikace
Buffers0,0 GBBuffery jádra
Cached6,2 GBCacheovaná data
SwapTotal8,0 GBCelkový SWAP
SwapFree1,1 GBVolný SWAP
Active0,7 GBAktivně využitá RAM
Inactive4,1 GBNeaktivní RAM
MLocked3,4 GBZamknutá v paměti

Google Pixel 8a

ParametrHodnotaPopis
MemTotal7,4 GBCelková RAM
MemFree0,3 GBVolná RAM
MemAvailable1,8 GBRAM dostupná pro aplikace
Buffers0,0 GBBuffery jádra
Cached2,3 GBCacheovaná data
SwapTotal3,7 GBCelkový SWAP
SwapFree0,7 GBVolný SWAP
Active1,3 GBAktivně využitá RAM
Inactive2,6 GBNeaktivní RAM
MLocked0,3 GBZamknutá v paměti

Samsung Galaxy S25 Ultra

ParametrHodnotaPopis
MemTotal10,9 GBCelková RAM
MemFree0,8 GBVolná RAM
MemAvailable2,6 GBRAM dostupná pro aplikace
Buffers0,0 GBBuffery jádra
Cached2,0 GBCacheovaná data
SwapTotal8,0 GBCelkový SWAP
SwapFree1,5 GBVolný SWAP
Active4,0 GBAktivně využitá RAM
Inactive1,1 GBNeaktivní RAM
MLocked0,0 GBZamknutá v paměti

Využíváte na mobilu umělou inteligenci?

Zdroj: Android Authority

O autorovi

Libor Foltýnek

Libor Foltýnek je redaktor s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti technologií a fotografie. Jeho práce je charakterizována důkladným výzkumem, poutavým vyprávěním a praktickými radami, které zpřístupňují… Více o autorovi

Libor Foltýnek
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.
Fotky Google, třídění fotografií

Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit

Libor Foltýnek
10.1.
Samsung Ballie

Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu

Jana Skálová
9.1.

Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma

Jakub Kárník
6.12.2024
nvidia 5000

RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny

Jakub Kárník
7.1.
Google Gemini ilustrace

Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší

Adam Kurfürst
16.11.2024