Google Pixel 10 Pro má 16 GB RAM, ale velkou část vám nedovolí využít

Publikováno: 30.8.2025 22:00

Telefony Google Pixel 10 přicházejí s 12 či 16 GB RAM, podle toho, jaký model si koupíte. Zdálo by se, že paměti bude dostatek, a aplikace budou vrnět blahem. Chyba lávky! Google uzamknul přibližně pětinu operační paměti a vaše aplikace ji nemohou použít, i kdyby se na elektrony stavěly.

Zase ta AI

Proč to Google udělal? Odpověď je jednoduchá: umělá inteligence. Zatímco u větších aplikací či her jsou uživatelé Pixelů už zvyklí, že musí čekat, u umělé inteligence chce Google předvést co nejplynulejší zážitek. Proto rezervoval část paměti právě pro procesy, které s ní souvisí. Výsledkem je, že zatímco hry se spouštějí vždy od začátku, dotazy na umělou inteligenci se vyřídí rychleji. Není totiž třeba nic načítat, všechno je nachystáno v operační paměti.

Jasně, funkce jako přímý překlad jsou potřeba okamžitě. Kdybyste museli 10 sekund čekat, než překlad naběhne, váš čínský obchodní partner už mezitím zavěsí, a to nechcete.

Pixel 10 Pro po prvních dnech: Stejný vzhled, jiná liga (preview)
Jakub Kárník

Jenže co když tyto funkce nepoužíváte? Ať už proto, že čínsky umíte anebo proto, že Google tyto funkce ve vaší zemi neposkytuje? V takovém případě platíte za něco, co nemůžete využívat a výrobce se vám o tom neobtěžoval ani říct. Kdyby existovala možnost paměť uvolnit, bylo by vše v pořádku, ale takto si nejsem jistý, jak na situaci nahlížet.

Výpisy RAM

Zde je výpis paměti pro několik telefonů. Výběr je dán čistě tím, jaké telefony mám doma k dispozici. Zatímco u mého nejnovějšího Pixel 10 Pro je alokováno více než 3 GB RAM, Pixel 8a se spokojí s 300 MB, Samsung uzamčení operační paměti (alespoň podle dostupných výpisů) nevyužívá.

Google Pixel 10 Pro
ParametrHodnotaPopisMemTotal15,9 GBCelková RAMMemFree1,6 GBVolná RAMMemAvailable3,7 GBRAM dostupná pro aplikaceBuffers0,0 GBBuffery jádraCached6,2 GBCacheovaná dataSwapTotal8,0 GBCelkový SWAPSwapFree1,1 GBVolný SWAPActive0,7 GBAktivně využitá RAMInactive4,1 GBNeaktivní RAMMLocked3,4 GBZamknutá v paměti

Google Pixel 8a
ParametrHodnotaPopisMemTotal7,4 GBCelková RAMMemFree0,3 GBVolná RAMMemAvailable1,8 GBRAM dostupná pro aplikaceBuffers0,0 GBBuffery jádraCached2,3 GBCacheovaná dataSwapTotal3,7 GBCelkový SWAPSwapFree0,7 GBVolný SWAPActive1,3 GBAktivně využitá RAMInactive2,6 GBNeaktivní RAMMLocked0,3 GBZamknutá v paměti

Samsung Galaxy S25 Ultra
ParametrHodnotaPopisMemTotal10,9 GBCelková RAMMemFree0,8 GBVolná RAMMemAvailable2,6 GBRAM dostupná pro aplikaceBuffers0,0 GBBuffery jádraCached2,0 GBCacheovaná dataSwapTotal8,0 GBCelkový SWAPSwapFree1,5 GBVolný SWAPActive4,0 GBAktivně využitá RAMInactive1,1 GBNeaktivní RAMMLocked0,0 GBZamknutá v paměti

Využíváte na mobilu umělou inteligenci?

Zdroj: Android Authority

Libor Foltýnek
Libor Foltýnek je redaktor s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti technologií a fotografie. Jeho práce je charakterizována důkladným výzkumem, poutavým vyprávěním a praktickými radami, které zpřístupňují…