Google Play zavádí nový formát aplikací. APK tam končí

Google ve svém pár dní starém blogovém příspěvku informoval vývojáře aplikací, že se nadále nepočítá s dosavadním distribučním formátem, na který byli oni i uživatelé roky zvyklí. Již zavedené APK balíčky nahradí v této oficiální databázi tzv. Android App Bundle neboli AAB. Autoři aplikací budou mít povinnost na nový formát přejít od října letošního roku. Podmínka se však bude týkat pouze nově publikovaných aplikací či her.

Co tato změna znamená pro koncové uživatele? Při běžném stahování z Obchodu Play v podstatě nic nepoznáme, snad kromě stahování menšího objemu dat, který má s AAB přijít. S ohledem na alternativní zdroje aplikací, odkud si lidé zvykli stahovat přímo APK soubory, však nastanou mírné komplikace. Jelikož bude nový formát skutečně určen jen Obchodu Play, na jiných serverech budou nejspíš muset zájemci čekat na vydání či aktualizace trochu déle. Google sice ponechá autorům certifikáty i pro starší APK varianty, ale distribuce dvojího obsahu se může protáhnout.

Zajímavé také je, že Google novinku vypustil vlastně jen pár hodin poté, co Microsoft s velkou slávou oznámil možnost instalace a spouštění APK souborů v nových Windows 11. Je tedy otázkou, jak velkého balíku aplikací a her se to tedy nakonec bude efektivně týkat.

Zdroj: Google