Google chystá masivní aktualizaci portfolia Nest. Unikly nové kamery, zvonek i reproduktor

Googlu unikly detaily o připravovaných produktech Nest, máme i rendery Kamery Nest konečně dostanou 2K rozlišení a podporu digitálního zoomu Díky oficiálnímu Google Store se novinky možná podívají i do Česka Adam Kurfürst Publikováno: 26.8.2025 10:00 Čtyři roky čekání mají konec. Google připravuje kompletní obměnu svého portfolia chytré domácnosti Nest, která zahrnuje nové kamery, dveřní zvonek a reproduktor poháněný umělou inteligencí Gemini. Server Android Headlines exkluzivně zveřejnil rendery a specifikace chystaných produktů, které naznačují, že Google konečně reaguje na konkurenci. Google Home Speaker znovu terčem úniku Nový Google Home Speaker se poprvé ukázal během představení řady Pixel 10 minulý týden. Nyní máme k dispozici oficiálně vypadající rendery ve čtyřech barevných variantách – bílé (Snow), šedé (Hazel), červené (Berry) a černé. Reproduktor nabídne 360stupňový zvuk a nahradí stávajícího Google Asistenta novější umělou inteligencí Gemini. To by mu teoreticky mohlo umožnit komunikovat i v češtině, neboť jak jsme vás informovali v červenci, Gemini v naší mateřštině již spolupracuje s platformou Google Home. Zajímavou funkcí má být Sound Sensing, která prý dokáže rozpoznat, když nejste doma, a poslouchat zvuky jako rozbité sklo nebo spuštěný požární alarm. Reproduktor podporuje také funkce Gemini Live a Learn with Gemini, přičemž jej půjde spárovat s Google TV Streamer pro lepší zvukový zážitek při sledování televize. Kamery Nest konečně s 2K rozlišením Po čtyřech letech Google představí novou generaci kamer Nest. Vnitřní Nest Cam Indoor třetí generace přichází ve třech barvách (Snow, Berry, Hazel) a hlavním upgradem je přechod z Full HD na 2K HDR rozlišení. Kamera nabídne 6násobný digitální zoom s funkcí Zoom and Crop, která umožňuje zaměřit se na konkrétní oblast, například dětskou postýlku. Druhá generace venkovní Nest Cam Outdoor dostane podobná vylepšení – 2K HDR rozlišení, digitální zoom a barevné varianty Snow a Hazel. Zajímavostí je, že bílá verze bude dostupná pouze v multibalení více kamer, zatímco šedá Hazel pravděpodobně zůstane exkluzivitou Google Store. Obě kamery dokážou lokálně uložit až hodinu záznamu pro případ výpadku WiFi a nabízejí tříhodinové náhledy událostí v podobě 10sekundových klipů. Nechybí ani inteligentní upozornění na osoby, vozidla nebo zvířata díky integraci Gemini. Nový dveřní zvonek s šikovnou funkcí Třetí generace Nest Doorbell v drátové verzi přijde ve třech barvách – Snow, Hazel a béžové Linen. Stejně jako kamery dostane 2K rozlišení, digitální zoom a všechny AI funkce včetně rozpoznávání známých tváří. Novinkou je funkce Daily Summaries, která pomocí Gemini vytvoří denní souhrn všech zaznamenaných událostí. Tato funkce bude dostupná pro všechny nové kamery a zvonek. Google také přejmenuje předplatné Nest Aware na Google Home Premium s novou úrovní Premium Advanced. Přijdou novinky i do Česka? Datum uvedení nových produktů Nest zatím neznáme, ale vzhledem k úniku detailních informací by se mělo jednat o několik příštích týdnů. Otázkou zůstává dostupnost v České republice. Google u nás sice před rokem otevřel oficiální Google Store, ale produkty Nest zatím nenabízí. Vzhledem k postupnému rozšiřování sortimentu se však můžeme dočkat oficiální distribuce i těchto novinek. Překvapením je absence nových bateriových verzí kamer a zvonku. Google zřejmě vsadí především na drátové modely, které nabízejí stabilnější výkon a nepotřebují pravidelné dobíjení. Těšíte se na nové produkty Nest? Uvítali byste jejich oficiální dostupnost v Česku? Zdroje: Android Headlines, 9to5Google