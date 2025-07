Po letech se dočkáváme! Chytrou domácnost nyní lze díky Gemini ovládat v češtině

Po letech nedostupnosti Google Asistenta v našem jazyce, jež znemožňovala ovládání produktů chytré domácnosti českými hlasovými povely, se patrně dočkáváme nečekané změny. Aniž by přišlo jakékoliv oficiální oznámení, dorazilo do české mobilní aplikace Google Gemini rozšíření pro Google Home, díky němuž můžeme úkolovat smart home na dálku jak pomocí textových pokynů, tak i těmi hlasovými.

Největší pokrok za poslední roky bez řádného avíza

České zastoupení společnosti Google má tendenci o významných změnách v platformě Gemini informovat prostřednictvím tiskových zpráv nebo zveřejněním příspěvku na tuzemském, veřejně dostupném blogu. Nedávno bylo touto cestou oznámeno například zpřístupnění generativního modelu Veo 3 pro české uživatele.

Ačkoliv se zpřístupnění rozšíření Google Home jeví jako největší změna v souvislosti s dostupností chytrých asistentů od Googlu na našem trhu, na oficiálních kanálech po této novince není ani vidu, ani slechu. Pouze se tiše objevilo v mobilní aplikaci, kde se nachází mezi dalšími rozšířeními (Gemini pro ně používá název Aplikace) v nabídce po napsání zavináče do textového pole – z nějakého důvodu však v sekci Zakázáno. V menu Aplikace, kde lze jednotlivá rozšíření povolovat či zakazovat, se mi nicméně zatím nezobrazuje (mělo by se přitom nacházet v sekci Ovládání zařízení, kde se standardně ukazuje po přepnutí aplikace do angličtiny).

Google Home se zobrazuje mezi rozšířeními po napsání @ Google Home se neukazuje v nabídce Aplikace

Funguje zvláštně, ale funguje

Vzhledem k výše zmíněnému jevu bych se nebál říct, že Google Home v českém rozhraní Gemini zatím funguje zvláštně. Svou primární úlohu ale rozšíření patrně plní. Jakmile Gemini poprosím o rozsvícení světel – českým příkazem ve formě textu – napojí se na službu Google Home a vykoná požadovanou úlohu. Stejně tak učiní i v případě, že pokyn zadám formou mluveného slova v momentě, kdy mám aktivované překrytí.

Proces propojení Gemini s Google Home Tohle vše Gemini údajně dokáže díky rozšíření Google Home Google Home v Gemini připraví seznam zařízení v domácnosti Google Home v Gemini se umí napojit na hlavici v koupelně a zjistit teplotu

Zvláštní mimo jiné je, že čeština je stále uvedená jako jazyk nepodporovaný Google Asistentem.

Oficiální spuštění je (zřejmě) na spadnutí

Už v minulosti se nám párkrát stalo, že jsme informovali o dostupnosti novinek v českém Gemini dříve, než je médiím a veřejnosti odprezentoval samotný Google. Je tedy velmi pravděpodobné, že oficiální oznámení bude na spadnutí a dočkáme se jej do konce týdne. V opačném případě bychom byli vzhledem k důležitosti této novinky překvapení.

Funguje vám rozšíření Google Home v Gemini?

Zdroj: vlastní