Google omylem ukázal tajný reproduktor s Gemini! Pravděpodobně bude umět česky

Google chystá nový chytrý reproduktor s Gemini, který se mihl na prezentaci Pixelu 10
Konečně přinese párování s Google TV pro prostorový zvuk - funkcí slibovanou roky
Díky české podpoře Gemini bude poprvé dávat smysl i v českých domácnostech

Jakub Kárník
Publikováno: 23.8.2025 18:00

Google při představení řady Pixel 10 nenápadně ukázal něco, co nakonec vůbec nebylo součástí prezentace – nový chytrý reproduktor s Gemini. Zařízení se mihlo jen na pár vteřin, ale stačilo to k rozpoutání spekulací. Teď máme první konkrétní informace a vypadá to, že Google konečně dodá funkce, které slibuje už roky. A co víc – díky tomu, že Gemini už umí česky, budou tyto reproduktory pravděpodobně poprvé plně použitelné i u nás.

Kulatý reproduktor, který připomíná HomePod

Design nového reproduktoru je výrazně jiný než u dosavadních Nest produktů. Jde o kulatý reproduktor s textilním povrchem, který nápadně připomíná Apple HomePod Mini. Světelný kruh není nahoře jako dřív, ale kolem základny, což vytváří zajímavý efekt při interakci s Gemini.

Podle úniku z Android Headlines bude reproduktor dostupný ve čtyřech barvách – klasické černé a bílé, doplněné o světle zelenou a jasně červenou. Google si zřejmě bere příklad z barevných variant HomePodu Mini, které se dobře prodávají právě díky možnosti sladit reproduktor s interiérem.

Konečně párování s televizí

Největší novinkou je párování s Google TV Streamerem pro vytvoření prostorového zvuku. Tuhle funkci Google slibuje už roky – měla fungovat s Nest Audio, ale když loni vyšel Google TV Streamer, podpora nikde. Apple tohle umí s HomePody a Apple TV už dávno.

V praxi to znamená, že si koupíte dva reproduktory a spárujete je s televizí jako levý a pravý kanál. Dostanete tak výrazně lepší zvuk než z reproduktorů v televizi, navíc s prostorovým efektem. Otázka je, jestli to bude fungovat i s ostatními televizemi, které mají Google TV.

Gemini místo Google Asistenta

Srdcem nového reproduktoru bude Gemini, ne Google Asistent. To je zásadní změna, která přináší výrazně chytřejší konverzace a hlavně – podporu češtiny. Google Asistent v češtině nikdy pořádně nefungoval, Gemini je úplně jiná liga.

Reproduktor bude podporovat Gemini Live, tedy přirozenou konverzaci, kdy nemusíte čekat na odpověď a můžete asistenta přerušit.

Matter hub a detekce zvuků

Nový reproduktor bude fungovat jako Matter hub, takže přes něj připojíte chytrá zařízení různých výrobců. To je důležité pro budování chytré domácnosti – nebudete potřebovat separátní hub pro každou značku.

Zajímavá je funkce detekce neobvyklých zvuků – reproduktor pozná rozbité sklo nebo kouřový alarm a upozorní vás. Podobné funkce už Google testoval na starších Nest reproduktorech, ale teď to vypadá na plnou integraci.

Kdy a za kolik?

Google zatím neuvedl datum vydání ani cenu. Podle úniků by se reproduktor mohl objevit na podzim společně s novým asistentem Gemini for Home, tedy v říjnu. Cena by měla být konkurenceschopná vůči HomePodu Mini, který stojí kolem tří tisíc korun.

Jestli Google dotáhne všechny slibované funkce, půjde o první skutečně použitelný chytrý reproduktor pro český trh. Kombinace české podpory, párování s TV a integrace Matter z něj dělá zajímavou volbu pro každého, kdo chce začít s chytrou domácností. Jen doufejme, že Google tentokrát dodrží sliby – historie ukazuje, že to není vždy samozřejmé.

Zdroj: 9to5google

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…