Recenze reproduktoru Nest Audio: Pěkná trefa spojující eleganci a kvalitu

Google během své podzimní online konference Launch Night In představil mimo jiné i nové zařízení do “rodiny” chytrých reproduktorů. Jde o středně velký reproduktor Nest Audio, který se pyšní velmi decentním designem, zlepšeným zvukovým přednesem nebo chytrou konektivitou do sítě více produktů. Mimo to také praktickým hardwarovým přepínačem mikrofonů pro ty, kteří mají třeba obavy z odposlouchávání. Jak tato novinka skutečně hraje a co umí po stránce chytrosti? Pojďme se podívat…

Balení a design Nest Audio

Nest Audio novým majitelům dorazí v celkem jednoduché bílé krabici, která koresponduje s ostatními obaly Google produktů. Obsah je přitom velmi prostý. V boxu nenajdete nic jiného než samotný reproduktor, napájecí kabel s adaptérem a klasické dokumenty jako záruční list a základní uživatelskou příručku. Trochu mě mrzí (ale to není vlastnost pouze této novinky), že Google do svých reproduktorů nedává alespoň malou baterii. Takovou, se kterou by mohly hrát nebo komunikovat třeba jen při zapojování v jiné místnosti. Použití by hned bylo mnohem praktičtější, pokud zrovna nechcete reproduktory osadit všechny pokoje v bytě. Vzhledem k napájecímu 24V napětí a kulaté koncovce je Nest Audio odkázáno na jeden konkrétní druh adaptéru.

Po designové stránce je potřeba Google a jeho nový kousek pochválit. Elegantní oválný oblázek, tentokrát postavený na výšku, parádně zapadá mezi dřívější produkty. Současně ale přichází s něčím novým a opravdu se to povedlo. Reproduktor vypadá dobře v podstatě na jakémkoli místě v bytě a osobně se mi přijde ze všech kompaktních Google reproduktorů (když nepočítám Home Max) nejhezčí. Až 70 procent materiálů je přitom prý z recyklovaných PET lahví, což je samozřejmě chvályhodné.

Přední strana je bez jakýchkoli rušivých prvků, nicméně u horního okraje se nacházejí pod vlákny ukrytá tři tlačítka – vlevo, vpravo a uprostřed. Primárně pro ovládání hlasitosti a spouštění přehrávání. Na zadní straně je malinké G reprezentující výrobce a také příjemný prvek pro všechny, kteří hodlají trochu důsledněji dbát na své soukromí. Google na Nest Audio umístil hardwarový přepínač pro mikrofony. Když ho přepnete na oranžovou, asistent v podobě Google Assistant vás neslyší a žádný zvuk není ukládán ani zpracováván. Na zádech je i zdířka pro napájení. Ta mě osobně trochu štve, protože mohla být umístěná ideálně uprostřed a níž. Takto jde skoro vždycky kabel (který he bílý) vidět.

Bez appky ani ťuk

Jak jsem popsal, pár prvků základního ovládání zvládá reproduktor díky tlačítkům a přepínači na jeho těle. Nic z toho ovšem nemá žádný význam, pokud s Nest Audio nepropojíte aplikaci Google Home. Ta je zodpovědná hlavně za jednorázové nastavení reproduktoru, ale i následnou správu a určení všeho, co má nebo může dělat.

Jedním z požadavků je napojení na WiFi, bez čehož se neobejdete. Reproduktor umí přehrávat zvuk i prostřednictvím klasického spárování přes Bluetooth (při pádu či úplné absenci WiFi), nicméně toto nastavení je nutné také provést nejprve přes Google Home. Skrze aplikaci se provádí také kompletní seznámení uživatele s Asistentem.

Skrze aplikaci můžete spravovat název zařízení, jeho zařazení do domácnosti, pokoje či skupin s dalšími produkty (nemusí jít jen o reproduktory). K dispozici je také alespoň základní ekvalizér s posuvníky pro hloubky a výšky a samozřejmě velký ovladač pro celkovou hlasitost. Pro případ připojení do skupiny reproduktorů (ano, ze dvou Nest Audio můžete udělat stereo sestavu, ale i víc) je v aplikaci také funkce pro opravu zpoždění zvuku. Laditelné je po milisekundách. Stačí si tedy stoupnout do “centra” bytu a vše jde u jednotlivých zařízení vyladit k dokonalosti.

Hodně chytrý, když mu to dovolíte

O obecných funkcích Google Asistenta se asi nemusím moc rozepisovat. Můžete se ho zeptat na počasí, přehraje vám skladby či playlist na Spotify, umí vyprávět vtipy a doporučí třeba i dobrou restauraci. Díky napojení na WiFi a komunikaci s ostatními zařízeními a další služby dokáže i ovládat světla, spouštět televizi nebo zamykat dům. Vše prostřednictvím hlasových příkazů. Zatím tedy maximálně v angličtině (jestli nemáte jiný oblíbený světový jazyk), jelikož na češtinu do Google Asistenta stále čekáme. To všechno je možné, když funguje WiFi a nerozhodli jste se přepínačem vypnout mikrofony. Nevím ale, proč by to někdo záměrně dělal na delší dobu, to by si mohl rovnou koupit levnější a hloupější Bluetooth reproduktor.

Přítomnost prostředí Chromecast současně zaručuje možnost vysílání napříč více audiovizuálními produkty. Dostupné je i volání, v současnosti ale jen přes Google Duo. I z mobilu se dá kromě přehrávání z konkrétní aplikace manuálně “zrcadlit” kompletní audio výstup. Něco jako vzdálené mluvení do reproduktoru skrze mobil ale jednoduše dostupné není. Což je škoda, pro případ zjištění zloděje v bytě by se to hodilo. I při komunikaci ve větším domě by se takto dal udělat šikovný interkom, ale od toho jsou přeci jen jiná zařízení. Nest Audio má primárně jiný úkol. Patří velikostí i funkcemi někam mezi Nest Mini a Home Max. Má kombinovat chytrost a kvalitní hudební přednes. Takže…



Jak dobrý má vlastně Nest Audio zvuk?

Americký gigant se při prezentaci chlubil několika čísly. Novinka má mít o 75 % vyšší maximální hlasitost a o 50 % silnější basy než původní Google Home. O výraznější basy se stará 75mm “hloubkový” měnič, o čistější výšky a celkovou hlasitost zase 19mm “tweeter”. Do srovnání se pustit nemůžu (zmíněné starší zařízení doma nemám), ale zkusím posoudit samotnou kvalitu zvuku u Nest Audio. Dominantou zde má být pochopitelně hlavně hudba.

V případě hlasitosti, výšek a středních frekvencí je reproduktor opravdu skvělý a není mu co vytknout. V kombinaci s ekvalizérem se dají výšky citlivě posunout ještě i o pár levelů výš, ale to ve většině případů není třeba. S basy je to trochu složitější. U elektronické hudby plné “kopáků” a basových linek by se pochopitelně zapotil jakýkoli reproduktor podobné velikosti a konstrukce. Troufám si říct, že Nest Audio v tomto směru hravě porazí většinu stejně velkých konkurentů, ale nesmí se to přehánět. Při příliš vysoké hlasitosti už se reproduktor po stránce přednesu hloubek trápí a určitě není ani dobrý nápad jim přidávat v ekvalizéru. Optimální výsledek leží kolem 70 – 75 % hlasitosti.

Zjednodušeně řečeno: K vaření, uklízení, cvičení nebo tanečkům s dětmi to stačí. Nepočítejte ale s tím, že byste pomocí Nest Audio (třeba i ve stereo zapojení) nahradili Hi-Fi věž, domácí kino se subwooferem u televize nebo uspořádali větší domácí party. Novinka od Googlu je skutečně jen (to vůbec není výtka) střední cestou mezi decentním designem, chytrostí a kvalitou zvuku. Chytrost a zvuk kombinuje Nest Audio ještě i dalším zajímavým způsobem. Jde o funkce Media EQ a Ambient IQ. První jmenovaná umí ladit ekvalizér na základě právě přehrávaného obsahu. Druhá se u mluveného slova (podcasty nebo třeba audioknihy) stará o správnou hlasitost s ohledem na prostředí. Pokud vám tedy začne hučet třeba digestoř, reproduktor řeč chytře zesílí.

Varianty, cena a dostupnost

Google prodává nový reproduktor Nest Audio v pěti barevných variantách: Chalk (křídově bílá), Charcoal (uhlově černá), Sage (šalvějová zelená), Sand (písčitá růžová) a Sky (nebesky modrá). Hlavním prodejním kanálem je e-shop Googlu, nicméně ten není oficiálně dostupný z ČR. Objednávat ale můžete třeba z Německa (nedávno jsme psali návod třeba pro objednání Pixelu). Cena je 97,47 eur, tedy cca 2 650 Kč.

Nest Audio: Závěrečné hodnocení

Můžete si pořídit stejně drahý Bluetooth reproduktor, který bude hrát lépe. Můžete si pořídit i stejně drahý či levnější reproduktor, skrze který si můžete povídat s Google Asistentem. Celkově ale nenajdete moc zařízení, která kombinují kvalitu zvuku, chytrost a propojitelnost se zbytkem smart domácnosti tak jako Nest Audio. Myslím, že se americkému gigantovi podařilo spolehlivě a cenově rozumně zaplnit mezeru v místě, kam zatím nedosahovaly ostatní Nest a Home produkty.

Klady + Povedený design

+ Celková kvalita zvuku

+ Chytré možnosti zapojení

+ Přepínač pro mikrofony

Zápory – Zkreslené hloubky při vysoké hlasitosti

– Nešikovné umístění napájecího konektoru



