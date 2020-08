3 tipy, jak nejlépe využít nový panel pro ukládání v Google Mapách

Google v těchto dnech vypouští do telefonů po celém světě novou verzi populární aplikace Mapy. Novinky v ní obsažené tentokrát nesouvisejí přímo s navigací nebo mapovými podklady. Pozornosti se tentokrát dočkal nástroj pro ukládání konkrétních míst. Google Mapy nyní mají přepracovaný panel Uloženo a americký gigant si k němu připravil i 3 tipy, jak funkce na tomto místě co nejlépe využít. Pojďme se tedy podívat, co teď jedna z nejpopulárnějších aplikací světa v tomto ohledu nabízí.

3 tipy pro sekci Uloženo v aplikace Google Mapy

1. Připomeňte si naposledy uložená místa

Asi to všichni znáte. Kolega nebo kamarád vám doporučí zajímavé místo a vy si ho tedy hned uložíte do aplikace. Po pár týdnech se snažíte rozpomenout, o co přesně šlo. Možná si ani nevzpomenete, kdo vím ten tip dával a s čím to souviselo. Pro tyto případy teď Google Mapy nabízejí v horní části panelu Uloženo rolovací seznam naposledy uložených míst.

2. Nechte se informovat o tom, že jste poblíž uloženého místa

Hlavně v případě, kdy máte v aplikaci uložené mraky různých míst, nemusí být jednoduché se v nich vyznat. V cizím prostředí si často úplně nevybavíte, kde byla ta super hospoda nebo kavárna. Nebo jste na cesty dostali spoustu tipů od známých a uprostřed náměstí si nejste jistí, kde začít. Při povoleném určování polohy se zobrazí nabídka nejbližších míst ze seznamu uložených. Seřazená podle vzdálenosti.

3. Připomeňte si, kde jste všude byli

Ohlížíte se rádi za svou cestovatelskou historií? To je něco pro vás. Když povolíte ukládání historie polohy, budete mít možnost vytvořit vlastní časovou osu, na které najdete navštívená místa. Funkce připomíná novinku z Fotek Google, kde lze polohu u snímků a čas jejich pořízení využít pro velmi efektní i efektivní procházení historie a vzpomínek. Google Mapy mají v tomto případě na panelu Uloženo místa rozčleněna nejen podle času a konkrétní lokace, ale třeba i podle zemí.

Kromě těchto funkcí obsahuje panel Uloženo v aplikaci Google Mapy třeba i informace o místech, která souvisejí s vaším kalendářem a dalšími nástroji. Mezi automaticky uloženými a doporučenými místy tak můžete najít třeba restauraci, ve které máte rezervaci.

Jak často si ukládáte místa v Google Mapách?

Zdroj: Google