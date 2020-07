Google Mapy budou ukazovat prvky, které mají iPhony už 13 let. O co jde?

Google Mapy jsou nepochybně jedním z nejoblíbenějších nástrojů od amerického giganta a běží ve stovkách milionů zařízení. I u takové aplikace se ale pochopitelně najdou funkce, které by mohly být jinak či úplně chybí. V tomto případě máme na mysli konkrétně zobrazován pozic semaforů. Tuto schopnost mají například mapy od Applu už od prvního vydání iOS. Google ale semafory pro své Mapy dlouho nepovažoval za důležité. Teď se zdá, že přišel jejich čas.

Pozice semaforů se začala zobrazovat některým uživatelům aplikace ve verzi 10.44.3. Evidentně jde zatím o testování v úzké skupině. Nevidíme však důvod, proč by neměla brzy vyrazit do světa pro všechny. Jaké mají semafory v aplikaci Google Mapy význam? Vývojáři jim zatím nedali žádnou sofistikovanou funkci. Jen se zobrazují jak v mapovém podkladu, tak i při spuštěné navigaci. Nicméně i tak mohou pomoci při orientaci v centrech měst. Minimálně můžete se semafory počítat při plánování trasy. Do budoucna by možná mohla brát navigace v Google Mapách ohled na zelené vlny. Uvidíme.

Chybí vám něco konkrétního v Google Mapách?

Zdroj: droid-life