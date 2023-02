Praha bude mít brzy v Google Maps novou navigační funkci

Společnost Google před několika hodinami oznámila novinky na poli umělé inteligence (AI), vyhledávání a rozšířené reality (AR). Ve spojitosti se všemi třemi oblastmi přitom byla i o aplikaci Mapy Google. Ta letos globálně zpřístupní několik funkcí, které byly doposud testovány jen v některých regionech. Tuzemských uživatelů se bude brzy týkat nástroj Indoor Live View. Dočká se jej Praha.

Live View je již dříve představená funkce, která skrze rozšířenou realitu dokáže na displeji vzpřímeného telefonu ukazovat nejen navigační šipky, ale také restaurace, bankomaty a další místa promítnutá do reálného prostředí. V outdoorovém provedení zatím nadále funguje jen v některých metropolích, právě ve variantě indoor se ale do několika měsíců dostane i do našeho hlavního města.

Indoor Live View bude za pár měsíců fungovat i v Praze

“Chystáme se na doposud největší rozšíření funkce Live View pro vnitřní prostory a v následujících měsících ji přineseme do více než 1 000 nových letišť, nádraží a obchodních center v Barceloně, Berlíně, Frankfurtu, Londýně, Madridu, Melbourne, Paříži, Praze, Sao Paulu, Singapuru, Sydney, Tchaj-peji a Tokiu,” vyjmenovává Google. Společnosti jsme se ptali na detaily, kterých míst v Praze se bude Indoor Live View týkat, ale bližší informace zatím poskytnout nedokáže.

Vyhledávání v Live View

V případě vnitřních prostor nabízí Live View mimo jiné i navigaci k východům, toaletám, stanovištím TAXI nebo půjčovně aut. Prohlížení běžných ulic a podniků bude letos nově dostupné v Barceloně, Dublinu a Madridu. Nedávno začalo fungovat v Londýně, Los Angeles, New Yorku, Paříži, San Franciscu a Tokiu.

Zdroj: TZ