Google Keep se naučil super vychytávku od Fotek a dalších

Vývojáři společnosti Google se po krátké době opět vytasili s novinkou pro oblíbenou poznámkovou aplikaci Keep. Po zavedení vytouženého formátování textu míří do mobilní verze tohoto pomocníka další šikovná funkce. Z a do Keepu je nově možné provádět přetahování obrázků při práci s jinou spuštěnou aplikací, která se nachází v jiné části rozdělené obrazovky. Funkce má potenciál velmi usnadnit multitaskingovou práci.

Obecně nejde o převratný princip. Google tuto funkci ukázal již v rámci Androidu 10 a demonstroval ji tehdy u svých Fotek. Po zhruba dvou letech má nyní stejné schopnosti také Keep, u kterého se přetahování rovněž vyvolává delším podržením na obrázku. Tímto způsobem je možné obrázek předat například do Gmailu, kam se přidá jako příloha. Je škoda, že tento e-mailový klient zatím to samé neumí v opačném gardu. To by bylo také velmi užitečné.

Přetahování obrázků se údajně objevilo v aplikaci Google Keep ve verzi 5.22.242.00.90. Jde o novinku určenou pro Android mobily.

Zdroj: 9to5