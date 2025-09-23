Google Keep dostane praktickou AI funkci, s níž už nebudete muset přemýšlet nad názvy poznámek Hlavní stránka Zprávičky Google Keep testuje funkci pro automatické vytváření názvů poznámek pomocí AI Nové tlačítko experti objevili ve verzi 5.25.382.03.90, ale zatím nefunguje Funkce by měla usnadnit organizaci a vyhledávání uložených poznámek Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.9.2025 20:46 Žádné komentáře 0 Aplikace Google Keep se v blízké budoucnosti dočká zajímavé novinky. Google testuje funkci, která pomocí umělé inteligence vygeneruje vhodný název pro vaše poznámky. Informaci přinesla redakce serveru Android Authority, která novou možnost objevila při analýze kódu aplikace. Tlačítko už je vidět, ale zatím nefunguje Nová funkce byla nalezena ve verzi 5.25.382.03.90 aplikace Google Keep. V místě, kde běžně zadáváte název poznámky, se objevuje speciální tlačítko s ikonou podobnou nástrojům Gboard. Přestože se jej serveru Android Authority už povedlo vyvolat, po kliknutí na něj se nic nestane – funkce zatím není aktivní. Podle dostupných informací by AI měla analyzovat obsah poznámky a navrhnout vystihující název. To by mohlo výrazně zjednodušit organizaci poznámek, zejména když jich máte velké množství. Díky smysluplným názvům by se také zlepšilo vyhledávání pomocí sémantických pojmů. Přímo na zařízení, anebo na vzdáleném serveru? Není jasné, zda bude nová funkce fungovat lokálně na zařízeních s podporou Gemini Nano, nebo bude vyžadovat internetové připojení. Podobná funkce pro generování názvů již funguje v aplikaci Google Fotky, kde AI vytváří názvy pro vaše vzpomínky. Google zatím neoznámil, kdy bude funkce oficiálně dostupná. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně jednoduchou textovou funkci, je možné, že bude dostupná zdarma všem uživatelům už relativně brzy. Využili byste AI pro pojmenování svých poznámek? Zdroj: Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Android aplikace Google google keep Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024