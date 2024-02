V Česku se telefony od Googlu ve srovnání s modely od jiných značek netěší tak velké popularitě, za což nejspíš může fakt, že u nás nejsou dostupné oficiálně a výrobce zde neprovozuje žádnou intenzivní marketingovou kampaň. Výbavu, nadstavbu i optimalizaci mají totiž perfektní a nové Pixely si jejich majitelé každoročně vynachvalují. Loni se americký technologický kolos pokusil o vstup na trh se skládacími telefony a vydal skutečně prémiové zařízení, které se bohužel zcela nevyhnulo problémům. Celkově ale Pixel Fold rozhodně nelze považovat za špatný produkt.

Přestože je Pixel Fold prvním skládacím telefonem od Googlu, firma ještě před ním minimálně jedno zařízení tohoto typu vytvořila. Šlo o interní prototyp určený k testování operačního systému Android, nesoucí kódové označení „Jumbojack“. Ten byl poprvé spatřen v roce 2021, ale nikdy se nedostal na trh. Tedy až dosud.

Zařízení, které nikdy nemělo spatřit světlo světa, bylo nalezeno v on-line aukci na platformě eBays cenou 4 999 dolarů (necelých 120 tisíc korun v přepočtu). Všimnul si toho například uznávaný novinář a expert na Android Mishaal Rahman, jenž na sociální platformě X také sdílel obrázky z původního inzerátu.

This is allegedly "jumbojack", a prototype Google used to test the Android software experience on foldables before they had working Pixel Fold prototypes. The hardware is Samsung's Galaxy Z Fold 2 while the software is Android 12L.

Someone naughty put this up for sale online👿 pic.twitter.com/9GbTWj1CU4

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 14, 2024