Stadia nevyšla, ale Google už zkouší dát hry na jiné místo

Jak známo, společnost Google má na pohřebišti aplikací, služeb a nedotažených, ztroskotaných či odpískaných projektů hodně narváno. Jednou z posledních služeb, která se zde uložila k finálnímu spánku se svým oficiálním náhrobkem, je herní platforma Stadia. Nejspíš nevydělávala dle představ a současně nebyla o moc zajímavější než řada konkurentů. Google a hry ale asi nikdy nebude ohraná kombinace. Přiživují to i řeči o novém herním prostředí ve video platformě YouTube.

Podle Wall Street Journal “YouTube interně testuje produkt pro hraní online her.” “Playables” je název této herní funkce s tituly přístupnými z aplikace/webové stránky YouTube na “mobilních zařízeních nebo stolních počítačích”. Zpráva uvádí, že jich je několik, ale podrobně popisuje pouze jednu: “Stack Bounce, arkádová hra, ve které se hráči snaží rozbít vrstvy cihel pomocí skákajícího míče.” V současné době se testuje interně se zaměstnanci.

Rychlé vyhledávání odhalilo, že se jedná o existující titul GameSnacks, který vznikl jako projekt Area 120 pro vytváření her pro zařízení s nízkou spotřebou energie a pomalým připojením. Najdete je již v aplikaci Android Auto a přímo na webu. Není však jasné, zda tyto lehké tituly v HTML5 představují rozsah toho, co YouTube s Playables dělá. Uvidíme, co to Google peče. Připomeňme, že hry jsou například i na Netflixu.

Na jakých zařízeních hráváte hry?

Zdroj: 9to5