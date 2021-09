Vyzkoušejte: Do Android Auto oficiálně dorazily hry

Když nyní budete za volantem stát v opravdu zasekané zácpě nebo čekat na další pasažéry na parkovišti, můžete si v Android Auto pro zkrácení volného času zahrát hry. Novinka, která se dala neoficiálně spustit už před několika týdny, dorazila do populárního automobilového prostředí naostro. Jestli vaše vozidlo stojí, můžete (nebo brzy budete moci) spustit několik základních titulů.

Hry pro Android Auto jsou mezi zástupci na ploše ukryté v nabídce GameSnacks, která obsahuje položky vybrané ze stejnojmenné webové databáze s primitivními hříčkami. Jejich společnými rysy jsou malá velikost, nízká hardwarová náročnost a snadné ovládání. Ze snímků, které Google k oznámení oficiálního spuštění dodal, jdou vyčíst i konkrétní tituly. Jsou to Zoo Boom, Onet Connect Classic, Cannonballs 3D, Pin the UFO, 2048 Giant, Find 500 Differences, Unbloct That a Bubble Woods.

Můžete se už ve vašem voze podívat, jestli se vám nová nabídka v Android Auto sama objevila. A případně nám dejte vědět, která z dostupných her vás nejvíce zaujala.

Co říkáte na přítomnost her v AA?

