Android Auto brzy spustí dotykové hry. Máme první ukázky

Hraní her na zabudovaném displeji automobilu? Ano, zní to skoro nesmyslně, ale půjde to. Jak už se dříve spekulovalo, Google připravuje prostředí a také předvybraný balíček titulů, které půjdou spustit skrze prostředí Android Auto. Půjde konkrétně o nabídku GearSnacks, která obsahuje několik jednoduchých HTML5 her (kompletně dostupné jsou i přes web GameSnacks). Redakci XDA Developers se podařilo dotykové hry manuálně spustit a díky prvním snímkům obrazovek se můžeme podívat, jak budou na Android Auto zhruba vypadat.

Spouštění bude pochopitelně omezeno tím, že automobil musí stát. Stejně je tomu i při základním nastavení AA a pokusu o ovládání mobilu. Zmíněný balík her už Google v minulosti začal do některých svých aplikací a nástrojů zavádět. Teď je evidentně na řadě i ta populární automobilová. V jejím případě jde zatím o devět konkrétních titulů.