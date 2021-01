Reproduktory a displeje Google Home dostávají mód pro hosty. Co umí?

Chytré reproduktory a displeje Google Home dostávají novou funkci mód pro hosty. Ironií osudu Google spouští tuto funkci právě v době, kdy ke většině lidí mnoho návštěv nechodí. S čím nám dokáže mód pro hosty pomoct a jaké starosti nám ušetří?

Chytré reproduktory poháněné chytrými asistenty se už staly neodmyslitelnou součástí domovů mnoha z nás. S tím, jak rostou možnosti toho, co Google Asistent dokáže, ale zároveň roste i riziko. Před příchodem návštěvy tak teď bude stačit aktivovat mód pro hosty vyslovením věty “Ok Google, turn on Guest Mode.” a vaše chytré zařízení Google Home se přizpůsobí. Google Asistent v tomto režimu nebude zobrazovat žádné osobní výsledky ani události ve vašem kalendáři nebo vaše kontakty. Google také nebude do vašeho účtu ukládat žádnou historii aktivity, takže vaše budoucí výsledky vyhledávání a doporučení nebudou nějak ovlivněny.

Hosté budou moci stále používat zařízení Google Home například k ovládání hudby, ovládat zařízení vaší chytré domácnosti nebo dostat aktuální informace jako například počasí. Google upozorňuje, že některé služby třetích stran mohou stále i v tomto režimu zaznamenávat aktivitu do vaší historie. Překvapením je, že mezi těmito službami jsou i YouTube nebo Google Mapy. Přesný popis, co a jak funguje v módu pro hosty najdete na stránkách podpory Google. Celá funkce zatím působí dost jednoduše a je zde do budoucna mnoho prostoru pro zlepšení.

Jak často využijete mód pro hosty v zařízeních Google Home?

Zdroj: androidpolice