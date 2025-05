Google Home dostává spoustu novinek díky AI. Usnadní automatizace i sledování kamer

Google v rámci letošního ročníku konference I/O představil významná vylepšení své platformy pro chytrou domácnost. Google Home se dočká hlubší integrace s umělou inteligencí Gemini, která přinese zcela nové možnosti automatizace a ovládání chytrých zařízení. Novinky se týkají nejen samotné aplikace Google Home, ale také API rozhraní pro vývojáře třetích stran, což otevírá dveře mnohem pokročilejším funkcím.

Chytřejší kamery díky AI

Jednou z nejvýraznějších novinek je rozšíření možností bezpečnostních kamer. Google přináší všechny funkce Nest kamer do Home API, včetně livestreamů, obousměrné komunikace a nastavení kamer. Nejzajímavější však jsou funkce poháněné umělou inteligencí Gemini.

Uživatelé budou moci vyhledávat v historii kamer pomocí přirozených dotazů a získávat AI generované popisy událostí. Místo procházení hodin záznamu stačí položit otázku typu „Nechaly děti kola na příjezdové cestě?“ a kamera najde relevantní úseky. Systém také například dokáže rozlišit mezi kurýrem doručujícím balíček a náhodným návštěvníkem, což výrazně zlepší užitečnost chytrých upozornění.

Automatizace na úplně nové úrovni

Google výrazně zjednodušuje vytváření automatizací pomocí tří nových funkcí. Vychytávka zvaná Suggested Automations analyzuje zařízení v domácnosti a proaktivně navrhuje užitečné automatizace, které by uživatel možná nevymyslel. Funkce Help me create umožňuje popsat požadovanou automatizaci přirozeným jazykem – například „chci udržet zvířata mimo zahradu v noci“ a Gemini navrhne automatizaci využívající kameru pro detekci pohybu a reflektor pro odstrašení.

Nejvyspělejší jsou nové Automation Starters reagující na složitější podmínky z reálného světa. Pokud například ráno prší, systém může automaticky posunout zalévání na další den, čímž ušetří vodu a předejde přelití rostlin.

Widget pro rychlý přehled domácnosti

Pro majitele Pixel zařízení Google vyvíjí Home Summary Widget, který poskytne rychlý přehled stavu chytré domácnosti přímo na hlavní obrazovce telefonu. Widget se přizpůsobuje denní době – během dne může například zobrazovat stav robotického vysavače a informace o balíčcích u dveří, večer pak stav bezpečnostního systému a teplotu v ložnici. To vše pohání jazykový model Gemini Nano.

Partneři a dostupnost

Mezi partnery využívající nová API patří First Alert pro kouřové hlásiče, Yale s chytrými zámky, iRobot s robotickými vysavači nebo Motorola s Moto Tag trackery. Google spustí program předběžného přístupu k Gemini-enhanced Home API později letos a připravuje také vývojářské výzvy pro lepší osvojení nových možností.

Více než 750 milionů zařízení je aktuálně připojeno k platformě Google Home, což vytváří obrovský potenciál pro rozšíření nových AI funkcí napříč ekosystémem chytré domácnosti.

Jaké AI funkce by vás v chytré domácnosti zajímaly nejvíce?

Zdroje: Android Police, Android Authority, 9to5Google