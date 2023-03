Končí další velkolepý Google projekt. Stihli jste ho zkusit?

Na pohřebišti Google projektů je další náhrobek. Americká společnost oficiálně ukončila prodej a vývoj náhlavní soupravy Glass Enterprise Edition 2, tedy poslední verze dříve velmi pozoruhodných a žádaných Google brýlí. Firma aktualizovala stránky týkající se produktu a oznámila, že prodej soupravy byl k 15. březnu ukončen. Pro stávající zákazníky bude u brýlí zajištěna podpora do 15. září 2023, ačkoli společnost uvedla, že “žádné softwarové aktualizace od Googlu nejsou plánovány”. Jde tedy spíše o možnost výměny.

Po komerčním neúspěchu původních náhlavních souprav Google Glass, které měly sloužit běžným koncovým zákazníkům, společnost přepracovala produkt na řešení pro podniky a průmyslové zákazníky, které mělo pracovníkům umožnit zůstat ve spojení bez použití rukou. Tato řada, nazvaná Glass Enterprise Edition, se v roce 2019 dočkala druhé generace, která byla postavena na hardwarové platformě Snapdragon XR1.

Google Glass How-to: Getting Started

Po oznámeném konci vývoje a prodeje by měly brýle nadále běžně fungovat. A to i s aplikacemi třetích stran. Pouze u aplikace “Meet on Glass”, která byla uvedena na trh teprve před necelým rokem, je funkčnost zaručena také jen do termínu 15. září. Ačkoli jsou “Google Glass” oficiálně minulostí, společnost v této oblasti dál provádí výzkum a vývoj, takže se asi můžeme těšit na další podobné vychytávky. Snad s delší životností, úspěchem a dostupností.

Zkusili jste někdy Google Glass?

Zdroj: 9to5