Nově bude možné generování obrázků po mocí AI rovnou ve vyhledávači

Nástroj je poháněn modelem umělé inteligence Imagen

Funkci mohou využívat pouze uživatelé programu Google Search Labs

Google oznámil, že bude jeho nová funkce Search Generative Experience (SGE) umožňovat vytváření obrázků. Microsoft už nabízel možnost vytvářet obrázky z Bing chatu pomocí modelu DALL-E, takže není překvapivé, že známá společnost přišla s podobnou funkcí.

Jak to funguje?

Pokud jste přihlášeni k programu SGE prostřednictvím Search Labs, stačí zadat svůj dotaz do vyhledávacího pole. Po zadání AI vytvoří několik obrázků, ze kterých si můžete vybrat. Nástroj je poháněn AI modelem Imagen.

Google na svém blogu detailně ukázal, jak lze nástroj využít k vytvoření obrázků na základě zadání “nakresli obrázek kapybary která nosí kuchařskou čepici a vaří snídani”. Jak je zobrazeno v GIFu, můžete také upravit dotazy, které jste generovali jako první.

Funkce vám dokáže také poskytnout vizuální inspiraci na dotazy jako “minimalistická halloweenská výzdoba stolu”.

Při procházení výsledků můžete také narazit na výzvu k vygenerování obrázku na základě vašeho dotazu. Výsledné obrázky se objeví v postranním panelu.

Google myslí i na odpovědnost a bezpečnost

Ve svém blogovém příspěvku zdůrazňuje Hema Budaraju, Senior Director společnosti, že se snaží zavádět své nástroje zodpovědně a bezpečně. Nástroj by neměl být schopen vytvořit obrázky, které by porušovaly firemní politiku pro generativní AI. Každý obrázek vytvořený pomocí SGE bude mít metadatové označení a vodoznak, který ukazuje, že byl vytvořen umělou inteligencí. Společnost také neumožní využívání služby osobám mladším 18 let.

Nově bude i možnost generovat text

Kromě obrázků přidává také možnost generovat psané návrhy přímo z vyhledávacího pole. Od spuštění služby v květnu společnost tento nástroj neustále zdokonaluje. I když někteří uživatelé mohou mít stále nějaké výhrady, nové nástroje pro vytváření obrázků a textů by v budoucnu mohli být velmi užitečné. Tato nová funkce nabídne ještě větší podporu při vyhledávání a bohužel pro nás je Search Labs k dispozici omezenému počtu lidí v USA, Indii a Japonsku. Bude dostupný pouze v angličtině, hindštině a japonštině. Pokud se vám nechce čekat, VPN vám může být skvělým pomocníkem.

Google Pixel 8 Pro recenze: Vynikající fotomobil s kouzelným AI softwarem a dlouhou podporou čtení: 25 minut ( uložit na později ) čtení: 25 min. uloženo uložit na později 25 min. uloženo

Využijete tuto funkci?

Zdroj: Blog Google